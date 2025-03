Icem as velas, marujos! A Temporada 5: Em Águas Profundas de Call of Duty: Mobile chega hoje, às 21h de Brasília (5 pm PT), com o retorno de Ghost!

Parecia que Ghost estava perdido para sempre, até que o personagem faz este retorno surpresa na Temporada 5, em que os jogadores poderão ajudar o Operador a navegar por batalhas épicas em um evento de tema náutico, chamado Mar de Metal. A nova temporada promete muitas ondas para os jogadores, com três novos mapas, novos personagens, novos projetos de armas, 50 escalões de passe de batalha e mais.

Veja aqui o trailer do Passe de Batalha

​Veja abaixo os principais destaques da Temporada 5 de Call of Duty: Mobile para Android e iOS:

• Três novos mapas

• Suldal Harbor: batalhe à beira-mar neste mapa tático de tamanho médio composto por containers, becos estreitos e interiores apertados. Disponível para 5v5 e 10v10.

• Docks: Desembarque em um estaleiro no rio Tâmisa neste mapa simétrico de pequeno porte com bastante jogo vertical. Qual estratégia garantirá a vitória? Batalha ao ar livre ou confronto interno? Disponível em Atirador.

• Aniyah Incursion: Um palácio bombardeado se destaca sobre a paisagem, cercado por suprimentos militares e habitações. O jogador pode escolher lutar no luxuoso interior do palácio ou arriscar-se no terreno externo. Disponível em 10v10 e Ataque dos Mortos-Vivos.

• Evento Marquee: todos a bordo nesta batalha náutica por tempo limitado: Mar de Metall. Os jogadores podem boiar ou afundar, mas deverão escolher um lado: Ghost ou Federação. Ao bombardear seus inimigos os jogadores se veem em uma corrida para conquistar territórios e recompensas, ao completar diversas tarefas diárias. Vence a equipe com mais nós no mapa no fim do evento.

• World Championship 2021: restam apenas alguns dias na Etapa 1 do torneio. A Etapa 2 está marcada para começar dia 1 de julho, nela todos os jogadores que se classificaram irão se juntar em equipes e batalhar por 30 partidas no Multijogador Ranqueado para se classificarem entre as 256 melhores equipes de sua região. Estará em disputa uma vaga na Etapa 3 Classificatórias Regionais. Para mais detalhes sobre o WC 2021 basta acessar o site oficial.

Os jogadores também podem esperar Novos Desafios Sazonais, Pacotes e mais disponíveis na loja no início da temporada.