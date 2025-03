Liderando a categoria de entrada, o realme C11 é lançado com uma enorme bateria de 5000mAh

A realme, marca de smartphone que mais cresce no mundo, apresenta o realme C11 com uma incrível bateria pensada para seu público jovem. Posicionado como um smartphone de entrada com foco em entretenimento, o realme C11 traz uma tela grande de 6,5 polegadas, uma enorme bateria de 5000mAh com modo de Ultra Economia, design geométrico e um poderoso processador Octa-core, consolidando-se como uma nova opção multifuncional para os jovens usuários da marca.

A série C da realme é amada por milhões de usuários ao redor do mundo, graças ao seu excelente custo-benefício, e se tornou a escolha de smartphone de entrada de inúmeros jovens por conta da excelente duração da bateria, tela grande, alta qualidade e design atraente.

Bateria de longa duração de 5000mAh com modo de ultra economia

A duração da bateria é essencial em um smartphone, principalmente para aqueles usuários que gostam de jogos pesados. A realme continua a demonstrar todas as vantagens de uma bateria de longa duração com a bateria de 5000mAh com otimização de consumo do sistema. Com melhorias de hardware e software, o realme C11 pode durar até 43 dias em standby.

Com o seu modo de Ultra Economia de energia, é possível que o usuário tenha acesso às funcionalidades básicas do telefone usando seis aplicativos comuns. Com isso, não é preciso entrar em pânico se o telefone começar a ficar sem carga, pois esse recurso o mantém ativo por tempo extra.

O modelo também apresenta o aplicativo Quick Freeze, que pode reduzir o uso de energia do app em segundo plano, além de otimizar a bateria por meio da redução de alguns efeitos de tela. Há ainda a otimização do modo de espera do sono, que permite que o telefone funcione com capacidade reduzida, para maximizar ainda mais a experiência do usuário em relação à bateria.

Tela grande de 6,5 polegadas para jogos

Graças aos suporte da incrível bateria, o realme C11 traz uma tela ultra-grande de 6,5 polegadas, que oferece uma experiência visual envolvente para jogos e uso diário. A proporção tela-corpo chega a 89,5% com o design mini-drop.

O realme C11 traz ainda um processador octa-core poderoso, cuja frequência principal chega a 1,6 GHz, proporcionando uma experiência de jogo sem interrupções. Além disso, a capacidade de armazenamento de 32 GB permite que o usuário tenha um ótimo espaço de armazenamento para seus arquivos, com possibilidade de expansão até 256 GB com o armazenamento adicional.

Com um design resistente a respingos, todos os smartphones da realme são submetidos a rigorosos testes de qualidade para garantir confiabilidade e durabilidade.

Com o objetivo de estar à frente e lançar as principais tendências em tecnologia, a realme criou o Design Studio, com os melhores designers e artistas que trabalham para trazer a cultura pop para a indústria de tecnologia e explorar um design mais personalizado, como prioriza a nova geração. O realme C11 tem design geométrico, pensado justamente nesse público.

O realme C11 é pensado para ser uma opção de entrada que oferece o melhor do entretenimento, com bateria de 5000mAh, grande tela de 6,5 polegadas, excelente desempenho e design geométrico, garantindo a melhor experiência aos seus usuários.

O C11 estará disponível para venda a partir de julho, mas cores Iron Grey e Lake Blue. Fique ligado nas redes da marca para mais detalhes.