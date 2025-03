Qualcomm atualiza sua plataforma móvel premium com o Snapdragon 888 Plus 5G

A Qualcomm Technologies, Inc. anunciou hoje no MWC (Mobile World Congress), em Barcelona, a nova plataforma móvel Snapdragon® 888 Plus 5G, uma continuação do carro-chefe Snapdragon 888. Essas duas plataformas capacitam mais de 130 designs anunciados ou em desenvolvimento. O Snapdragon 888 Plus alimenta experiências emblemáticas com entretenimento inteligente, incluindo jogabilidade aprimorada por IA, streaming, fotografia e muito mais – apoiado por desempenho aprimorado, velocidade incomparável e conectividade premium. A plataforma está armada com todo o arsenal de recursos do Snapdragon Elite Gaming ™ para aproveitar o poder da capacidade de resposta ultra-suave, gráficos HDR ricos em cores e nível de desktop prioritário para dispositivos móveis. Em comparação com seu antecessor, o Snapdragon 888 Plus oferece uma velocidade de clock do núcleo Qualcomm® Kryo ™ 680 CPU Prime de até 3,0 GHz * e o Qualcomm® AI Engine de 6ª geração com desempenho de até 32 TOPS AI, o que representa mais de 20% de melhoria .

“Snapdragon é sinônimo de experiências premium do Android. Nossa mais recente plataforma móvel Snapdragon 888 Plus 5G ajudará a oferecer entretenimento, conectividade e experiências de jogo premium que os usuários merecem ”, disse Christopher Patrick, vice-presidente sênior e gerente geral de negócios de telefones móveis da Qualcomm Technologies, Inc.“ Estamos empolgados para ver o lançamento de OEMs com produtos baseados em nossa plataforma de mais alto desempenho ”.

Mais informações: https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/06/28/qualcomm-upgrades-its-premium-tier-snapdragon-888-plus-5g-mobile-platform

Hoje também foi anunciado durante o evento, um apoio coletivo de um contingente de empresas de comunicações móveis à tecnologia 5G mmWave globalmente – incluindo participantes importantes de um número crescente de regiões, incluindo China, Europa, Índia, Japão, Coréia, América do Norte e Sudeste Asiático. Os líderes do setor pretendem aproveitar o impulso existente por trás do 5G mmWave, o que lhes permite abordar os aumentos significativos na demanda de dados do usuário e expandir a função do ecossistema móvel no apoio ao desenvolvimento econômico em muitos setores.

“A implantação global de 5G mmWave agora é inevitável. É essencial atingir todo o potencial do 5G e aqueles que adotam o 5G mmWave terão uma vantagem competitiva”, disse Cristiano Amon, presidente e CEO eleito da Qualcomm Incorporated. “O suporte de empresas em todo o ecossistema demonstra ainda mais a escala global e a maturidade do 5G mmWave. Estamos orgulhosos de nossa liderança da indústria no desenvolvimento, padronização e comercialização de 5G mmWave e honrados em trabalhar com os principais líderes da indústria móvel para acelerar sua implantação em todo o mundo.”

Mais informações: https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/06/28/global-mobile-industry-leaders-commit-support-5g-mmwave