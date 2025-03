Dell prepara portfólio para o lançamento do Windows 11

A Dell Technologies (NYSE: DELL) anuncia que seu portfólio de computadores estará preparado para acompanhar o lançamento do Windows 11. Os equipamentos da Dell compatíveis com a nova versão do sistema operacional, incluindo notebooks, desktops e all-in-one’s com Windows estarão qualificados para a atualização gratuita. Para mais informações sobre prazos e compatibilidades, acesse o link.

De acordo com a IDC, o mercado global de computadores terá um crescimento de 18,2% em 2021, chegando à marca de 1 milhão de PCs sendo vendidos todos os dias. Com o novo sistema operacional, a Dell continuará a elevar o nível em todos os aspectos da experiência do cliente.

“A Dell e a Microsoft estão elevando as experiências com o anúncio do Windows 11”, afirma Rahul Tikoo, vice-presidente global da Dell Technologies. “Os novos recursos entregues pelo Windows combinam perfeitamente com nossos investimentos em design, visuais imersivos, colaboração, conectividade e inteligência no portfólio de computadores da Dell. Juntos, estamos permitindo que os usuários façam qualquer coisa a partir de qualquer lugar do mundo.”

Entre os diferenciais para o mercado, a Dell destaca a nova experiência visual, com um design mais fluido, que se destaca com as telas imersivas da marca. Além disso, com o atual contexto da valorização de conexões mais humanas, o Windows 11 permite, pela área de trabalho, o envio de mensagens de texto, bate-papo, chamadas de voz ou vídeo com apenas um clique. A partir de recursos avançados de conectividade e melhorias implementadas nas tecnologias de câmera, tela e áudio lançadas recentementes no portfólio da Dell, a marca aposta em uma experiência avançada que estimula a adoção de um estilo de vida que permite o trabalho e a diversão a partir de qualquer lugar.

Clique aqui para saber mais sobre o sistema operacional.

Abaixo estão alguns dos produtos de destaque do portfólio da Dell no Brasil que estarão disponíveis com o novo sistema operacional assim que lançado:

Inspiron 13 – um computador fino, leve e compacto que possui 13,3 polegadas e pesa um pouco mais de 1 kg. É o primeiro notebook da Dell no Brasil equipado com a 11ª geração de processadores Intel®️ Core™️ e com a tecnologia Intel®️ Optane™️ Memory. Inclui leitor de impressão digital, bateria com autonomia de até 15 horas e tela FullHD antirreflexo para garantir produtividade e qualidade durante o seu uso; preço a partir de R$5.998,00.

XPS 13 – com design moderno e compacto, o XPS 13 é o único da categoria com borda infinita de quatro lados, graças à exclusiva tecnologia InfinityEdge.

O modelo conta também com hardware e recursos que garantem alta performance e produtividade tanto para o entretenimento como para o dia a dia de trabalho; preço a partir de R$11.999,00.

Linha Latitude – compondo o portfólio empresarial da Dell Technologies, a linha Latitude oferece notebooks premium para o ramo empresarial, com alto nível de produtividade, mobilidade, segurança e recursos rápidos de conectividade necessários para o dia a dia de trabalho; preço a partir de R$4.848,00.

*Para saber se o seu PC atual atende aos requisitos mínimos, acesse o link.