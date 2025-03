MWC 2021: Samsung apresenta nova experiência em smartwatches com prévia do One UI Watch

“Para revelar todo o potencial dos wearables, estamos aproveitando nosso longo legado de inovações em dispositivos móveis e nossas parcerias com líderes da indústria de confiança que cresceram com a gente em nosso mercado aberto de ecossistema. Com esses esforços, vamos enriquecer nossa experiência smartwatch e a conveniência do Ecossistema Galaxy para nossos consumidores”, disse Patrick Chomet, EVP e head de Experiência do Consumidor, Mobile e Negócios da Comunicação da Samsung.

A Samsung apresentou hoje, durante o Mobile World Congress (MWC), seu One UI Watch, que tornará a experiência do usuário Galaxy Watch com smartphones ainda mais conectada. A Samsung também confirmou que One UI Watch estará disponível para o Galaxy Watch na nova plataforma unificada criada em conjunto com o Google, trazendo melhorias de desempenho e uma experiência mais integrada entre os smartwatches e o smartphone, além do a um número ainda maior de aplicativos. Também foi revelado que o próximo Galaxy Watch da Samsung será o primeiro a apresentar a nova plataforma unificada e o One UI Watch, com estreia prevista para o evento de Unpacked, no verão do hemisfério norte.

O One UI Watch junto à nova plataforma unificada vai criar uma experiência inteiramente nova com o Galaxy Watch. Como parte da nova experiência, depois de instalar aplicativos compatíveis ao smartwatch no seu smartphone, eles serão baixados rapidamente para seu smartwatch. Se você personalizou o horário do seu smartphone para mostrar a hora em diferentes cidades ao redor do mundo, a função será automaticamente refletida em seu smartwatch também. E se você bloquear chamadas e mensagens do seu smartwatch, elas também serão bloqueadas em seu smartphone.

A nova plataforma unificada liberará novos recursos e integrações com aplicativos populares já disponíveis para download do Google Play diretamente em seu Galaxy Watch. Se você ama esportes e deseja obter mais aplicativos como Adidas Running, Golfbuddy Smart Caddy, Strava ou Swim.com, ou se é uma pessoa que busca bem-estar e que deseja viver um estilo de vida mais equilibrado com apps como Calm ou Sleep Cycle, ou é um amante de músicas que adora descobrir novos artistas no Spotify e no Youtube Music, ou até mesmo é um explorador que curte navegar com o Google Maps, há algo para todos, graças a uma ampla variedade de parceiros.

“A Samsung e o Google têm uma história de colaboração e, sempre que trabalharam juntos, a experiência para os consumidores foi consideravelmente melhor para todos. Isso certamente é uma verdade para esta nova e unificada plataforma, que será lançada pela primeira vez no novo Galaxy Watch da Samsung. Em colaboração com a Samsung, estamos entusiasmados em trazer uma vida útil mais longa da bateria, desempenho mais rápido e uma ampla gama de aplicativos, incluindo muitos do Google, para uma experiência wearable totalmente nova”, disse Sameer Samat, vice-presidente de Product Management do Google.

Além disso, a Samsung também trará uma melhor ferramenta de watch face, tornando mais fácil do que nunca a criação do recurso para os designers. Ainda este ano, os designers do Android poderão soltar a criatividade com novos designs que serão adicionados à coleção cada vez maior de watch faces para proporcionar aos consumidores ainda mais opção de personalização dos seus smartwatches de acordo com seu humor, atividade e personalidade.