SAGA lista os principais softwares para quem quer trabalhar com animação

As animações, sejam em 2D ou 3D, estão presentes em diversas produções artísticas da indústria criativa e do entretenimento, como história em quadrinhos, filmes, curtas-metragens, desenhos animados, teasers, propagandas e games. Só o mercado de animação 3D, por exemplo, movimentou US$ 12,2 milhões em 2020 globalmente, com taxa de crescimento anual de 6,2% entre 2021 e 2026, de acordo com o estudo ‘Global 3D Animation Market 2021-2026’ da 360 Research Reports.

Para auxiliar quem planeja ingressar nesse mercado, Igor La Luz, gerente acadêmico nacional da escola SAGA, preparou uma lista com os principais softwares para criar animações em 2D e 3D.

• 3ds Max

Software da AutoDesk de modelagem 3D, permite renderização de imagens e animações e é muito utilizado para criar personagens em games, filmes de animação, maquetes eletrônicas, vinhetas e comerciais. De integração simples a outros programas, como o AutoCAD, o 3ds Max opera exclusivamente no Windows.

• Affter Effects

Parte do pacote Adobe, o Affter Effects é um software de animação e efeitos visuais padrão do setor, muito utilizado em pós-produção de vídeos. Com uma grande quantidade de ferramentas, permite ao usuário editar vídeos incluindo ou removendo elementos da cena, além de animar logos e personagens, por exemplo. O programa pode ser usado junto com o Photoshop e o Illustrator, outros programas da Adobe. É compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac.

• Blender

Único gratuito da lista, é um programa de código aberto desenvolvido pela Blender Foundation para modelagem, animação, texturização, composição, renderização e edição de vídeo, compatível com Windows, Mac, Linux e FreeBSD. Disponível em diversos idiomas, incluindo o português, ainda oferece um serviço próprio de tutoriais para facilitar a aplicação dos recursos.

• LightWave

Desenvolvido pela NewTek, é um programa para modelagem, animação e renderização de modelos 3D. Mais indicado para quem já tem conhecimento e experiência, tem dois módulos principais – Layout e Modeler – confere alta qualidade aos efeitos especiais e filmes de animação e é compatível com Windows e Mac.

• Maya

Outro produto da AutoDesk, o Maya é um software de efeitos visuais 3D que está entre os mais utilizados para criar animações, sendo renderização, modelagem e simulação as principais especialidades desse programa. Muito utilizado na indústria de cinema, televisão e games, é compatível com Windows, Mac e Linux.

• Toon Boom

Produzido pela Toon Boom Animation Inc., o Toon Boom é o programa mais utilizado para animação 2D, inclusive por grandes produtoras. Ideal para animar personagens e sincronizar suas expressões com o conteúdo da fala, pode ser integrado ao Storyboard Pro, solução que combina desenho, script, controle de câmera, recursos de criação de animação e som. Compatível com Windows e Mac.

• TV Paint Animation

É um pacote de software de pintura 2D e animação digital da TV Paint Development SARL. Disponível para Windows, MAC e Linux, oferece diversas alternativas de telas e brushes, além de recursos de imitação de texturas escritas em papel, como lápis e caneta nankin. De interface bastante intuitiva, a plataforma também é útil para storyboard e possibilita acrescentar balões de diálogo e notas.