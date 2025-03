Razer lança controle Kishi Universal para iPhone com suporte para os games do Xbox Game Pass Ultimate via streaming

A Razer acaba de anunciar o controle Razer Kishi Universal para iPhone (Xbox), que permite jogar os games do serviço Xbox Game Pass Ultimate em aparelhos iPhone, via streaming. Com o novo controle portátil totalmente integrado aos jogos, os usuários podem aproveitar mais de 100 títulos do Xbox Game Pass Ultimate em qualquer lugar. O controle tem certificação MFi e funciona perfeitamente com os jogos para iOS, incluindo os disponíveis no Apple Arcade.

O controle Razer Kishi Universal para iPhone (Xbox) tem recursos avançados para games mobile, dando ao usuário mais precisão e controle por meio de botões analógicos clicáveis, botão multifuncional com layout completo e um D-pad de 8 direções. O novo Razer Kishi tem o mesmo design ergonômico e confortável que sempre foi um diferencial dos controles da Razer e adiciona à linha Kishi um visual com botões monocromáticos.

Vencedora de dois prêmios Best of CES em 2020, a linha de controles Razer Kishi oferece para cada jogador mobile uma excelente opção para aprimorar sua experiência de jogo, independentemente de sua plataforma preferida.

Ao comprarem o controle, os jogadores também receberão 90 dias gratuitos do Xbox Game Pass Ultimate para aproveitarem em seu console Xbox, PC e iPhone.

Para mais informações do produto, acesse aqui.

Preço sugerido e disponibilidade

R$ 1.189,90

Chegada ao mercado brasileiro em julho de 2021