Smartphone realme NARZO 30 5G em promoção na Amazon

O Smartphone Realme NARZO 30 5G com Dual SIM 4GB RAM + 128GB de armazenamento, 90Hz de atualização detela, Bateria de 5000mA e Câmera Nightscape de 48 MP (Versão Global, Azul Racing Blue) está em promoção no site da Amazon brasileira.

Pelo do link: https://www.amazon.com.br/dp/B096S4L8KG você consegue acessar um cupom de R$ 100 de desconte e, se for rápido, ainda pode ganhar um realme Buds Q (fone de ouvido Bluetooth – número limitado).

As principais características do realme NARZO 30 5G são:

5G Processador Dimensity 700

Tela ultra-suave de 90Hz, 2400 × 1080 FHD + Display

Bateria grande de 5000mAh

Câmera Nightscape de 48MP; Lente retrato 2 MP; Lente macro 2 MP

Carga rápida Type-C 18W

Design fino e leve, peso de 185g, espessura de 8,5 mm

As especificações técnicas são:

Processador Dimensity 700 5G

Tela suave de 90 Hz, controle preciso e jogos suaves

Bateria grande de 5000mAh, jogo por muito tempo

Câmera Nightscape de 48 MP, Capture the Beauty of the Dark

Carregamento rápido de 18 W tipo C, carregamento rápido

Design fino e leve, especialmente projetado para jogadores

Processador

Processador Dimensity 700 5G

CPU: Oito núcleos, até 2,2 GHz

GPU: ARM Mali-G57

Armazenamento e RAM

Slot de 3 cartões

RAM: 4 GB ROM: 128 GB de memória externa até 1 TB

Tela

Tela inteira de 16,5 cm (6,5 “)

Alta taxa de atualização de 90 Hz

Resolução: 1080 × 2400 FHD + proporção tela-corpo: 90,5%

PPI: 405; Brilho máximo: 600 nits; Câmera Nightscape de 48 MP

Conexão móvel e sem fio

Rede 5G de próxima geração 5G DSDS

Bandas de frequência:

2G: GSM:850/900/1800/1900

3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

4G: LTETDD:B38/B39/B40/B41(2496-2690 MHz)

4G: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66(2110-2180 MHz)

5G: NR_NSA n77/78/38/40/41(2496-2690 MHz)/1/3/5/7/8/20/28

5G: NR_SA n77/78/38/40/41(2496-2690 MHz)/1/3/5/7/8/20/28