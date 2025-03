Samsung apresenta Galaxy Tab A7 Lite no Brasil

A Samsung apresenta, nesta terça-feira (29), o Galaxy Tab A7 Lite no Brasil. Prático, leve e elegante, o dispositivo foi desenvolvido para acompanhar as pessoas em diferentes momentos e lugares no dia a dia, combinando design refinado, processador poderoso e bateria que garante longas horas de uso. Assim, oferece mobilidade e alto nível de desempenho, seja durante o trabalho, estudos ou em momentos de lazer.

“Os tablets têm sido importantes aliados no dia a dia das pessoas devido ao papel multitarefa que eles desempenham, principalmente levando em consideração o novo estilo de vida voltado para estudo, trabalho remoto e lazer. Por permitir a realização de várias atividades ao mesmo tempo, o Galaxy Tab A7 Lite traz comodidade e praticidade à rotina das pessoas, possibilitando, ainda, que elas consigam se conectar com facilidade onde quer que estejam”, Sandra Chen, Diretora de Tablets e Notebooks da Samsung Brasil.

Design e desempenho: curta o Galaxy Tab A7 Lite a qualquer hora e lugar

O Galaxy Tab A7 Lite é o companheiro ideal de viagem para que o usuário possa acessar conteúdos e jogos mesmo quando estiver em movimento. Com corpo em metal e tela de 8.7 polegadas¹, o compacto Galaxy Tab A7 Lite é ultra portátil. As bordas finas ao redor do display e os poderosos alto-falantes duplos, com tecnologia Dolby Atmos, proporcionam maior nível de imersão, possibilitando assistir a filmes e programas favoritos ou curtir games.

Para assegurar o alto nível de desempenho no dia a dia, o Galaxy Tab A7 Lite conta com versõesde 32GB² e 64GB² de armazenamento interno (expansível até 1TB com um cartão MicroSD³), processador octa-core e memória RAM de até 4GB. Com isto, o tablet apresenta a exata combinação entre espaço para salvar conteúdos e performance para uma experiência fluida. Além disso, para garantir longas horas de utilização, o dispositivo tem bateria de 5,100mAh⁴ e possibilidade de carregamento rápido de15W⁵.

Ecossistema Galaxy

O novo Galaxy Tab A7 Lite apresenta conexão ao Ecossistema Galaxy, sendo facilmente integrado ao seu smartphone Galaxy ou aos fones de ouvido Galaxy Buds para atender a chamadas e receber mensagens de texto, mesmo quando seu smartphone estiver fora de alcance. Com o tablet, também é possível desfrutar de uma fácil transição de navegação entre o smartphone e o Galaxy Tab A7 Lite. Se o usuário estiver ouvindo música ou assistindo a um vídeo em seu tablet e precisar atender a uma chamada⁶ em seu smartphone, seus Galaxy Buds podem mudar automaticamente para o outro dispositivo.

Preço e disponibilidade

Com preço sugerido a partir de R﹩ 1.249,00, o Galaxy Tab A7 Lite chega nas versões 32GB² e 64GB² de armazenamento, conectividade Wi-Fi e 4G, e nas cores grafite e prata.

Confira abaixo os preços sugeridos detalhados:

Para mais informações sobre o Galaxy Tab A7 Lite, acesse: samsung.com/br ou news.samsung.com/br

Especificações:

*Todas as funcionalidades, características, especificações e outras informações dos produtos apresentadas neste documento, incluindo, mas não limitadas a, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e funcionalidades estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

¹ Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

² A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

³ Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode depender do país e do fabricante.

⁴ Valor típico testado em condições de laboratório de terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras testadas sob o padrão IEC 61960.

⁵ Um adaptador de viagem de carregamento rápido é vendido separadamente.

⁶ Auto Hotspot – Chamada e mensagens em outros aparelhos: O recurso de chamadas e mensagens em outros dispositivos requer que os dois dispositivos estejam conectados à mesma conta Samsung e eles precisam estar pareados nas configurações antes para se conectarem automaticamente. A disponibilidade do hotspot móvel pode variar conforme a política da operadora. *O recurso Auto Hotspot está disponível somente entre smartphones e tablets Samsung com Android 10 ou superior.