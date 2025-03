APC by Schneider Electric entra no mercado de esports e fecha patrocínio com a W7M Gaming

A APC by Schneider Electric, empresa especialista global em gestão de energia, fechou patrocínio com a W7M Gaming, tradicional organização de esports que conta com times Rainbow Six Siege, Free Fire e CS:GO Feminino. Pensando no público gamer e nos atletas, a Schneider desenvolveu e disponibilizou a linha de nobreaks para as equipes dos Bulls, o que garantirá mais tranquilidade e segurança na hora de jogar, treinar e se divertir durante horas.

Segundo Kenia Paim, diretora de vendas da Schneider Electric, essa linha de nobreaks residenciais são essenciais na vida dos amantes dos games, pois oferece a segurança necessária para evitar danos permanentes aos equipamentos: “Ter um nobreak para esse público é muito importante, não apenas para garantir a conectividade nos jogos pelo tempo que for necessário, mas também para evitar danos permanentes em seus aparelhos eletrônicos provocados por fortes descargas elétricas, ocasionadas por chuvas e raios, ou qualquer outra razão”.

Para Felipe Funari, diretor de esports da W7M Gaming, a parceria com a Schneider oferece uma maior segurança para o desenvolvimento da organização como um todo: “Além dos jogadores, os maiores ativos de uma organização de esports são seus equipamentos. Depender da sorte para manter o bom funcionamento deles é muito complicado, pois vivemos em um país onde as mudanças climáticas ocorrem muito rapidamente. Ter a tranquilidade de trabalhar e treinar com a linha de nobreaks residenciais da APC é sensacional. Estamos muito felizes de termos firmado essa parceria”.

O patrocínio reforça o compromisso da APC no mercado de games e esports. Além dos equipamentos fornecidos, a W7M Gaming produzirá diversos conteúdos para a marca, por meio de seus atletas e influenciadores. Para saber mais sobre a parceria e outras novidades por meio das redes sociais da W7M: Twitch, Twitter, Instagram e Youtube.