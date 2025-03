HBO Max está disponível a partir de hoje no Brasil e outros 38 territórios da América Latina e do Caribe. E para comemorar seu lançamento, a HBO Max traz uma oferta exclusiva que recompensará seus grandes fãs. Contratando a plataforma a partir de 29 de junho e até 31 de julho de 2021 através do hbomax.com , o usuário se beneficiará com 50% de desconto no plano mensal enquanto mantiver sua assinatura vigente, seja por meses ou por anos.

“O grande dia finalmente chegou e não poderíamos estar mais animados já que lançamos a HBO Max em nossa região com uma oferta de preço que recompensa nossa primeira onda de assinantes, tornando nossa vasta coleção de filmes e séries de TV incrivelmente acessível. O ano passado, com sua crise econômica e de saúde sem precedentes, foi desafiador para os fãs de Tijuana até a Terra do Fogo, então estamos empolgados em trazer inspiração para toda a comunidade através desta exclusiva e única oferta de lançamento.”, declarou Luis Durán, Gerente Geral da HBO Max para a América Latina.

HBO Max oferece a melhor qualidade em entretenimento com conteúdo para toda família, incluindo uma ampla variedade de filmes, série documentários, reality shows e produções para os pequenos, das marcas favoritas da WarnerMedia como HBO, WarnerBros., Cartoon Network e o universo DC. HBO Max tem as produções mais icônicas amadas por todos os fãs, como FRIENDS, a saga HARRY POTTER (HBO), GAME OF THRONES (HBO) e LOONEY TUNES, além de novas produções originais exclusivas para a plataforma que incluem LIGA DA JUSTIÇA DE ZACK SNYDER, THE FLIGHT ATTENDANT, RAISED BY WOLVES e a nova versão de GOSSIP GIRL, entre muitos outros conteúdos. A plataforma também traz produções originais da América Latina celebrando criadores e talentos locais e títulos de renome de países de todos os cantos do mundo.

A plataforma conta com dois planos:

• Plano MULTITELAS que oferece às famílias acesso a três usuários simultaneamente, cinco perfis personalizados, downloads de conteúdo (até 30 títulos), vídeo em alta definição e alguns títulos em HD e 4K, em todos os aparelhos compatíveis.

• Plano MOBILE que oferece acesso ao mesmo catálogo de conteúdo, mas foi pensado para uma experiência individual, downloads de conteúdo (até cinco títulos) para assistir com definição otimizada em smartphones e tablets compatíveis.

Os usuários podem acessar a HBO Max diretamente através do HBOMax.com usando qualquer um dos navegadores de internet a seguir: Firefox, Chrome, Safari (para usuários de Mac) e Edge (para usuários de Windows). A plataforma também será acessível por meio de uma variedade de dispositivos compatíveis que incluem: Android TV, telefones e tablets Android (OS 5+ e posterior), Chromecast e dispositivos integrados com Chromecast; iPhone, iPad, Apple TV 4K e Apple TV HD; LG Smart TV (web OS 3.5 ou posterior); Dispositivos Roku e modelos de TV Roku (OS 10+); Samsung Smart TV (modelos 2016 e posteriores); e Xbox One e Xbox Series X | S.