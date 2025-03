Dell anuncia webcam 4K inspirada em câmeras DSLR

A Dell anuncia a UltraSharp Webcam, uma câmera que chega com a proposta de elevar o patamar da qualidade de imagem na categoria ao inspirar-se em câmeras profissionais DSLR. O equipamento possui um design sofisticado e é ideal para profissionais ou pessoas que buscam aprimorar sua experência em videoconferências.

“Com esse lançamento, queremos proporcionar uma qualidade de imagem profissional aos ambientes de videoconferência”, explica Gustavo Schroeder, gerente de Produto para Acessórios da Dell. “Nossas equipes de design e engenharia se desafiaram para desenvolver uma webcam que elevasse o patamar da oferta disponível no mercado e, ao mesmo tempo, que fosse inteligente e fácil de usar”, complementa.

A Webcam Dell UltraSharp oferece a melhor qualidade de imagem em sua classe de webcams 4K [1] e produz vídeos em excelentes qualidades em qualquer condição de iluminação. Inspirado em câmeras profissionais DSLR, o equipamento possui sensor 4K Sony STARVIS™ CMOS e lente multi-elementos que captura mais luz, entregando um vídeo cristalino.

Em qualquer condição de iluminação, o recurso HDR da webcam Dell UltraSharp ajuda a preservar cores reais e exposição equilibrada. A redução de ruído de vídeo 3D/2D elimina automaticamente imagens granuladas, certificando-se de que as imagens sejam adequadas mesmo em ambientes com pouca luz. Em linha com o desenvolvimento de produtos inteligentes dos PCs corporativos da Dell, a webcam traz recursos para se adaptar a qualquer configuração e situação. Um exemplo é a tecnologia de enquadramento automático, que utiliza Inteligência Artificial (IA) para manter o usuário em foco e centralizado em cada quadro. Também é possível customizar o campo de visão para 65, 78 ou 90 graus, além de um zoom digital de 5x.

Além disso, a webcam traz os recursos de segurança inteligentes. A Dell UltraSharp possui suporte ao Windows Hello, permitindo que você entre de forma rápida e segura usando o reconhecimento facial. Também foram incorporados os recursos Dell ExpressSign-in para funcionar em conjunto com PCs Dell – o que significa que os sensores de proximidade na webcam detectam presença por aproximação e desconectam automaticamente quando o usuário se afasta, proporcionando aquele nível extra de segurança sem levantar um dedo. E, finalmente, uma tampa magnética de privacidade se encaixa com segurança na lente ou na parte traseira – protegendo a lente quando a webcam não está em uso e fornecendo um local seguro para guardar enquanto usa a webcam. Com esses recursos inteligentes implantados e a certificação das principais plataformas de comunicações unificadas, como Microsoft Teams e Zoom, a webcam Dell UltraSharp é a ferramenta perfeita para colaboração contínua.



Design sofisticado

De relance, você verá que esta webcam Dell UltraSharp oferece um design elegante e corpo cilíndrico premium de alumínio. Embora a maioria das webcams tradicionais sejam retangulares, o formato arredondado da Webcam UltraSharp e o suporte fino do monitor garantem distrações mínimas na frente da tela para que o foco esteja na apresentação – e não no equipamento. A montagem magnética elegante e conveniente e um adaptador de tripé [2] – para transições sem esforço entre o monitor e o tripé – proporcionam uma excelente experiência de montagem.

A Webcam UltraSharp (WB7022) estará disponível no Brasil a partir desta semana por R$ 1.599