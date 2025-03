Tecnologia e Inovação é tema de evento online do Mercado Livre

O Mercado Livre, empresa líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros da América Latina, apresenta hoje (30), às 19h, o evento ao vivo MeliTalks – Tecnologia & Inovação: A inteligência em nossa rotina. O novo episódio da série chega para discutir sobre a formação de profissionais, mercado de trabalho e a presença da tecnologia nas mais diversas áreas do cotidiano.

A mesa terá a presença de Nilce Moretto, jornalista e criadora de conteúdo do canal do Youtube Coisa de Nerd, considerado o maior do segmento em língua portuguesa e o 5º maior do mundo em número de visualizações. Além de Edney Souza, conhecido como InterNey, especialista em tecnologia e diretor acadêmico na Digital House Brasil. Para completar a conversa, estará presente Leandro Bassoi, Vice-Presidente de Logística do Mercado Livre, que vai contar sobre a tecnologia que há por trás das entregas mais rápidas do Brasil.

“Quando falamos em tecnologia, logo pensamos no serviço do e-commerce, mas ela está presente em todas as áreas da companhia, inclusive em nossas operações logísticas. Nesse bate-papo, queremos abordar como a tecnologia permeia diferentes aspectos do cotidiano, como as entregas de compras online, que se tornaram mais frequentes na pandemia. E também o seu papel no mercado de trabalho e nas profissões do futuro”, explica Leandro Bassoi, Vice Presidente da unidade de Logística do Mercado Livre.

O MeliTalks é apresentado pela jornalista Carla Vilhena e transmitido nos canais oficiais do Mercado Livre no Youtube e Instagram.

Evento:

MeliTalks – Conversas que Inspiram | Tecnologia e Inovação – A inteligência em nossa rotina

Data: 30 de junho de 2021

Horário: 19h

Transmissão: Canais oficiais Youtube e Instagram do Mercado Livre

Para acessar a programação completa do MeliTalks, basta acessar o site www.melitalks.com.br.