Battlefield 2042 e DOOM Eternal recebem suporte ao NVIDIA Reflex e DLSS

Battlefield 2042, próximo jogo da popular franquia, terá suporte às tecnologias DLSS e Reflex. Além disso, DOOM Eternal recebeu um novo update para adicionar Ray Tracing e DLSS ao jogo.

Battlefield 2042 tem a melhor experiência na plataforma GeForce

A DICE e a Electronic Arts anunciaram hoje que a NVIDIA é a parceira oficial de Battlefield 2042 para PC, que receberá DLSS e Reflex. Battlefield V foi o primeiro título com a Engine Frostbite a receber o DLSS, enquanto Anthem foi o segundo e Battlefield 2042 entra na lista como o terceiro.

Os jogadores com uma GeForce RTX terão uma experiência incomparável em Battlefield 2042, graças à baixa latência do Reflex e o aumento frenético de frame rate, sem perda de qualidade de imagem, do DLSS.

Os jogadores de DOOM Eternal com uma GeForce ganham um upgrade

A Bethesda Softworks, id Software e NVIDIA trabalharam em conjunto para trazer o DLSS e Ray Tracing para DOOM Eternal, já disponíveis via atualização. Os jogadores que jogam na GeForce RTX terão acesso a visuais melhores com Ray Tracing e melhora da performance, sem perder qualidade com o DLSS ativo.

Equipado com a Engine idTech, DOOM Eternal está expandindo seus limites visuais com Ray Tracing, e aprimorando a performance com DLSS. Wolfenstein: Youngblood, foi o primeiro jogo com a Engine idTech a adicionar Ray Tracing e DLSS.

Graças à tecnologia DLSS e ao Ray Tracing, os usuários da GeForce RTX terão uma experiência incrível com DOOM Eternal, com altas taxas de frame rate, sem perder qualidade visual, e belos efeitos de Ray Tracing,

DLSS em Rust disponível na quinta-feira (1)

Aos jogadores que estão jogando Rust na GeForce RTX, fica o lembrete de que a atualização com suporte ao DLSS chega nesta quinta, dia 1º de julho.

Com o DLSS e o Reflex juntos, Rust torna-se um jogo com uma experiência única nas plataformas GeForce RTX.

Links Relacionados:

Artigo sobre o suporte DLSS e Ray Tracing a DOOM Eternal na GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/doom-eternal-ray-tracing-nvidia-dlss-upgrade-available-now/

Trailer de gameplay de Battlefield 2042:

https://www.youtube.com/watch?v=_BlpXzUvb5Q

Trailer de revelação de Battlefield 2042:

https://www.youtube.com/watch?v=l3k0XUMKLto

Gameplay oficial de DOOM Eternal na GeForce RTX 3080 Ti em 4K e Ray Tracing

https://www.youtube.com/watch?v=k2QTYUms4ms&t=79s