Samsung TV Plus aumenta oferta de conteúdo com mais de 35 canais gratuitos

O Samsung TV Plus, serviço de streaming exclusivo das smart TVs¹ Samsung, está ainda mais completo a partir deste mês de junho com mais de 35 canais, incluindo Revry Brasil, Nashville, WildEarth e Cindie. A plataforma que já tem filmes, séries, conteúdos de esporte, documentários e notícias, é gratuita e não precisa de downloads, inscrições ou cadastros de cartão de crédito ou quaisquer dados de pagamento.

Ainda em junho, mês do orgulho LGBTQIA+, chega a plataforma o Revry Brasil, permitindo assistir conteúdos exclusivos como shows, filmes e documentários relacionados ao tema. Confira também a popular e premiada Nashville, que chega com episódios inteiramente em português.

“O objetivo é ter cada vez mais opções de conteúdo de qualidade no Samsung TV Plus e a tendência é ter mais oferta dentro de um streaming em constante crescimento. Tivemos acréscimos que aprimoram muito o atendimento e é uma alegria para nós ter a Revry Brasil justamente no mês do orgulho LGBTQIA+. Esperamos atender ainda mais públicos diversos, já que valorizamos imensamente a diversidade e inclusão”, diz a Diretora de Desenvolvimento de Negócios da Samsung na América Latina, Aline Jabbour.

O Samsung TV Plus está disponível também em 22 países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Áustria, Dinamarca, República Checa, Espanha, Finlândia, França, Itália, Bélgica, Noruega, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Suécia, Suíça, Portugal, Austrália, Índia, Coreia e México.

Descubra os novos canais disponíveis no Samsung TV Plus

Revry Brasil: é uma plataforma com conteúdos sobre diversidade, como séries, filmes e documentários e está presente em 116 países. Os títulos do canal abraçam a diversidade, promovem a representatividade e disponibilizam uma variedade de categorias, como reality shows, notícias e histórias para serem consumidas a qualquer hora. É o primeiro canal inteiramente dedicado ao conteúdo.

Nashville em português: série indicada ao Globo de Ouro e ao Emmy Awards, lançada em 2012, nos Estados Unidos. Trata da carreira de sucesso da cantora country Rayna James que fica ameaçada por conta de alguns acontecimentos na cidade de Nashville. No Samsung TV Plus, os episódios estarão disponíveis em português.

WildEarth: canal dedicado a transportar os espectadores para reservas naturais. Indicado para toda a família. Contém safáris hospedados por especialistas, onde você pode interagir em tempo real com naturalistas.

Cindie: onde você encontra uma curadoria de filmes com histórias intrigantes e elenco renomado. Com novidades toda semana, dos lançamentos recentes aos grandes clássicos do cinema pelo mundo.

Saiba como desfrutar melhor do Samsung TV Plus

O Samsung TV Plus oferece acesso instantâneo a mais de 35 canais e seguirá apresentando mais atrações aos consumidores ao longo do ano. Para acessar os conteúdos do streaming, o usuário precisa apenas ligar sua Smart TV Samsung² e acessar os aplicativos da plataforma Tizen. O app do TV Plus será o primeiro da lista e uma prévia dos canais logo aparece acima. Para ver a grade completa, o usuário deve selecionar o ícone do app. Todas as opções, então, são exibidas, distribuídas a partir de uma curadoria realizada pela Samsung e, posteriormente, adaptadas às suas preferências. Nas configurações, o usuário ainda pode ativar o controle parental para filtrar os conteúdos para as crianças. Enquanto o usuário assiste a um conteúdo, basta clicar para baixo no controle remoto para verificar outras atrações que estejam em andamento.

¹”Disponível para todos os modelos de 2021 e para TVs Samsung 4K (ou superiores) a partir do modelo de 2017. O conteúdo disponibilizado pode ser alterado e/ou descontinuado a qualquer tempo, sem aviso prévio. Necessária conexão à internet.”

²Necessária conexão à internet.