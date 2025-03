Epson lança sua loja virtual no Brasil para se aproximar ainda mais do consumidor final

A Epson, líder mundial em soluções de impressão e vídeo projeção, acaba de lançar no Brasil uma loja virtual para a venda de seus produtos. A iniciativa tem como objetivo gerar uma aproximação da marca com os consumidores finais, garantindo um espaço para apresentar e vender equipamentos e consumíveis com comodidade, rapidez e segurança.

“Agora com nossa loja virtual nossos clientes terão ainda mais facilidade para buscar informações sobre os produtos e escolher as opções que melhor atendam suas necessidades. Essa iniciativa vem para expandir a presença da Epson em diferentes canais, sendo mais uma opção de vendas, além do excelente trabalho que já é realizado em parceria com os varejistas e distribuidores de todo o Brasil”, explica Cinthia Araújo, Gerente Regional de Marketing da Epson.

Na loja estarão disponíveis mais de 100 produtos, entre eles toda a linha de impressoras EcoTank, que em 2021 alcançou o marco de 5 milhões de equipamentos vendidos no Brasil, impressoras monocromáticas, impressoras térmicas, garrafas de tinta e cartuchos originais, projetores para casa, escritórios e escolas, além de papéis e acessórios.

Para ressaltar a importância do uso de consumíveis originais, objeto de ampla campanha da empresa, a loja online oferece frete grátis para compras de tintas e cartuchos Epson para todo Brasil. “Nossos clientes estão cada vez mais conscientes a respeito da importância de se adquirir garrafas de tinta originais, para manter o bom funcionamento das impressoras e não perder a garantia do produto. Estamos contentes em poder disponibilizar mais uma opção de acesso aos consumíveis Epson, sem sair de casa”, ressalta Araújo.