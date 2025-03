Riot Games anuncia primeiro campeonato brasileiro de League of Legends: Wild Rift

Com a missão de construir o maior cenário mobile de Esports do Brasil e do mundo, a Riot Games anuncia nesta quarta-feira (30) o primeiro campeonato brasileiro de League of Legends: Wild Rift. Intitulada Wild Tour, a competição também vai classificar o time vencedor para o primeiro torneio internacional do jogo, a ser disputado ainda este ano.

O Wild Tour acontece no segundo semestre de 2021 e terá premiação total de R$ 250 mil, com qualificatórias abertas entre agosto e setembro para selecionar os oito melhores times de Wild Rift. A Grande Final do Wild Tour será disputada no mês de outubro, nos estúdios da Riot Games em São Paulo, em um evento com duração de três dias. Mais detalhes serão divulgados em breve.

E para celebrar o início do circuito competitivo de League of Legends: Wild Rift no Brasil, um evento especial será realizado em parceria com a Nimo TV. O torneio de estreia Wild Rift Season Start terá a participação de quatro equipes nos confrontos, nos dias 9 e 10 de julho, com transmissão exclusiva pela Nimo TV a partir das 18 horas. Influenciadores, casters e convidados especiais vão celebrar a estreia do Wild Rift Season Start junto com a comunidade, trazendo uma série de conteúdos sobre o jogo e as equipes.

Durante o Wild Rift Season Start, o calendário, regulamento e mais informações sobre WIld Tour serão revelados.

“Os anúncios de hoje reforçam o compromisso da Riot Games em tornar o Wild Rift um Esport global, levando a paixão do cenário competitivo tanto para os jogadores profissionais quanto para a comunidade. Acreditamos muito no potencial do Brasil como uma região que tem uma das comunidades mais engajadas de Games e Esports, e estamos muito animados com esse primeiro passo de uma série de experiências e eventos que mostrarão o quão criativa, inovadora e envolvente será a cena de Wild Rift Esports”, afirma Carlos Antunes, Head de Esports da Riot Games no Brasil.

“O cenário de Esports mobile não para de crescer e para nós da Nimo TV é uma honra fazer parte desta história transmitindo, com exclusividade, o Wild Rift Season Start no Brasil”, comenta Raphael Negrão, Head de Marketing da Nimo TV no Brasil. “Nossa parceria com a Riot Games e eventos especiais como este – e outros que virão – são passos muito importantes que damos paragarantir ainda mais conteúdo de qualidade para a comunidade gamer brasileira e para os jogadores mobile que representam uma parcela significativa do nosso público”.