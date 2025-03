Deco X20, com tecnologia Mesh e Wi-Fi 6, é o lançamento da TP-Link no Brasil

A TP-Link, líder global em conectividade, anuncia o lançamento do roteador Deco X20, que oferece as mais avançadas tecnologias do mercado. Ele possui a última geração de tecnologia wireless: o Wi-Fi 6, com ultra velocidade e estabilidade, e é equipado com a tecnologia Mesh, que permite uma área de cobertura maior com roteadores que distribuem o seu sinal, tornando-se a solução ideal para consumidores que querem a melhor experiência Wi-Fi no seu dia a dia.

“Com o distanciamento social estamos ficando mais tempo em casa e percebemos que ter uma conectividade rápida, estável e que suporte vários dispositivos conectados sem perder o desempenho, se tornou algo necessário. A novidade é ideal para quem precisa de uma navegação de qualidade na web e para tarefas que exigem muita largura de banda, como jogos na nuvem e reprodução de vídeos 4K UHD para desfrutar de um streaming ao vivo com imagense áudio claros, sem buffering, tudo acontecendo ao mesmo tempo e sem perder a qualidade de sinal” explica Marcello Liviero, Diretor Nacional de Vendas da TP-Link Brasil, líder global em conectividade.

Os Decos se conectam entre si, criando uma malha e uma única rede Wi-Fi, ou seja, o X20 monitora constantemente os níveis de sinais, permitindo que o sistema, ao detectar outra unidade em malha com indicadores mais fortes, rapidamente force o celular, tablet ou outro dispositivo a fazer roaming para esta rede. Tudo acontece de forma automática e contínua e o usuário não percebe. Além disso, aprimorados por BSS Color e Beamforming, o kit com duas torres do Deco X20 proporciona uma cobertura para até 370 m2 e pode conectar até 150 dispositivos sem afetar seu desempenho, oferecendo a melhor experiência Wi-Fi.

Outro benefício do novo modelo de roteador é o app TP-Link Deco, por meio dele é possível configurar rede para visitantes, trocar senha, controlar o tempo online e bloquear sites inadequados. Além disso, o aparelho vem com um Antivírus Integrado, aumentando a segurança da rede.