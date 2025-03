Opera é o primeiro navegador alternativo do mundo otimizado para Chromebooks

Hoje, o Opera (NASDAQ: OPRA) se torna o primeiro navegador alternativo do mundo otimizado para Chromebooks. O navegador Opera traz muitos recursos exclusivos anteriormente indisponíveis na plataforma Chrome OS, incluindo um navegador VPN gratuito, ilimitado e sem registro, mensageiros integrados, bloqueador de anúncios, bloqueador de cookies e temas coloridos.

Com 30 milhões de Chromebooks vendidos em 2020 e previsões de que mais 40 milhões sejam vendidos em 2021, o Chrome OS se tornou um importante sistema operacional escolhido por muitas pessoas devido à sua conveniência tanto no trabalho quanto nos estudos. As remessas de Chromebooks cresceram 276% no primeiro trimestre de 2021, atingindo um recorde de 12 milhões de unidades nos primeiros três meses.

Mesmo com sua popularidade crescente, os Chromebooks não tinham, até agora, um navegador alternativo ao Chrome com todos os recursos e otimizado para esses dispositivos específicos.

De acordo com um estudo do Opera, as pessoas tendem a usar mais de um navegador e desejam browsers diferentes para finalidades diferentes, por exemplo, um para assuntos relacionados ao trabalho e outro para necessidades pessoais e seus tempos livres. O Opera é o primeiro navegador alternativo otimizado para Chromebook que oferece essa escolha.

“Os Chromebooks, com sua interface amigável e telas sensíveis ao toque, são dispositivos excelentes para as necessidades diárias das pessoas. Decidimos que é hora de seus usuários terem acesso a um excelente navegador alternativo com um conjunto exclusivo de recursos que eles acharão úteis e divertidos.” disse Stefan Stjernelund, diretor de produto do Opera para Android.

Recursos exclusivos do Opera agora disponíveis no Chrome OS

O Opera no Chrome OS vem com um conjunto de funcionalidades exclusivas, incluindo mensageiros integrados, um VPN integrado gratuito e ilimitado, bloqueio de anúncios e bloqueio de rastreador, proteção contra cookies, bem como uma carteira de criptografia integrada.

O navegador Opera também torna a navegação na web em Chromebooks mais colorida com um conjunto de cinco temas de cores disponíveis nos modos claro e escuro.

Os apaixonados por assistir Netflix, leitores da madrugada e workaholics ficarão felizes em descobrir que o Opera também é bom para os olhos. O modo noturno especial disponível no navegador protege os usuários do Chromebook do brilho da luz azul que interrompe os padrões de sono, além de não atrapalhar os que estão próximos com a luz perturbadora.

Experiência em notebook

Para tornar a navegação no Chromebook o mais fácil, rápida e leve possível, o Opera para Chromebook é baseado no navegador Opera para Android com otimizações personalizadas que proporcionam uma experiência completa de notebook, mantendo todos os seus recursos exclusivos. Os usuários podem continuar usando o mouse e o teclado, bem como atalhos de teclado úteis, como Ctrl + T para abrir uma nova guia e Ctrl + L para focar a barra de endereço.

O Opera para Chromebook pode ser perfeitamente sincronizado com outros navegadores Opera, tanto em computadores desktop quanto em smartphones Android ou iOS. Você pode sincronizá-los usando o recurso Flow simplesmente ao escaneando um QR Code. Isso cria um bate-papo criptografado de ponta a ponta com você mesmo que permite anotações, armazenar imagens e pequenos arquivos, bem como salvar links para referência posterior em qualquer um dos seus dispositivos com o Opera.

https://youtu.be/JRGIT4fqHiw

WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter e Facebook Messenger integrados

O Opera não seria o Opera sem acesso instantâneo aos seus mensageiros favoritos. Como o único navegador que oferece essa funcionalidade em Chromebooks, ele permite que você converse com amigos e colegas de trabalho ou verifique seu Instagram e Twitter sem que você interrompa sua navegação ou alcance seu dispositivo para isso. Todos os mensageiros de que você precisa estão ao seu alcance.

O navegador preferido de milhões de pessoas

Esta versão completa o ecossistema Opera, tornando o navegador Opera disponível em todos os principais sistemas operacionais: Windows, Mac, Linux, Android, iOS e agora Chrome OS. A nova atualização do Opera para Chrome OS está disponível aqui.

O navegador Opera é o navegador escolhido por milhões de pessoas em todo o mundo.