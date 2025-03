Loja virtual da Samsung amplia serviço de suporte a vendas em tempo real

A partir desta semana o cliente que acessar a Loja Online da Samsung passa a ter um atendimento ainda melhor para ajudar com dúvidas e sugestões sobre toda a linha de produtos da empresa. O Promotor Online, que antes era dedicado ao atendimento para compras de smartphones, passa a atender ao portfólio completo: TVs, Home Appliances, monitores e notebooks.

O acesso ao serviço é feito por meio do site shop.samsung.com/br. Ao entrar no ambiente o consumidor tem dois caminhos: através do Promotor Online ou ao clicar na pergunta: “Precisa de Ajuda?”. O Promotor Online tem como funções tirar todas as dúvidas de como fazer uma compra, identificar as necessidades do cliente, sugerir o produto ideal, informar todos os benefícios e diferenciais de nossos produtos e serviços, assim como as informações técnicas e de campanhas e promoções que estiverem ativas.

A Loja da Samsung pode ser acessada por smartphones, tablets, computadores ou por qualquer dispositivo com conexão à internet.

Vale destacar que o serviço não inclui suporte para compras que já foram feitas na loja e é dedicado ao atendimento de consultas antes da compra ser concluída.