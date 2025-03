Produção animada pelo Combo Studio estreia na Netflix

Com parte animada pelo Combo Studio – produtora carioca de animação e ilustração de grandes sucessos, como Any Malu Show (Cartoon Network) e Super Drags (Netflix) -, e produzida pela norte-americana Floyd County, a superprodução “America: The Motion Picture” estreia hoje na Netflix. A história reconta, com bom humor, a história da independência dos Estados Unidos.

O filme, uma animação de comédia adulta escrita por Dave Callaham (Mulher Maravilha: 1984) e dirigida por Matt Thompson (Archer), reconta a história da independência americana por meio do que os criadores chamam de “revisionismo histórico”. Channing Tatum é a grande estrela, interpretando a voz de George Washington (primeiro presidente dos EUA pós-Constituição Federal e chamado localmente de “Pai da Nação” e “Pai Fundador”).

A Floyd County procurou o Combo Studio após a repercussão de Super Drags (série de animação adulta também feita com exclusividade para a Netflix) e Any Malu (a primeira e mais popular youtuber e influenciadora de animação do país), para auxiliar na produção, rodada em 2D cut-out. Para o projeto, o Combo Studio contratou mais de 40 animadores.

“Esse é, sem dúvidas, o projeto mais desafiador que o Combo Studio já trabalhou. O nível de complexidade da animação é algo que nunca vimos antes no cut-out, e temos certeza de que o resultado vai impressionar muita gente”, adianta Marcelo Pereira, um dos sócios do Combo Studio.

De acordo com a Brazilian Content, programa de exportação da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), levantamento divulgado em 2019 revelou que US$ 3 em cada US$ 4 negociados em coproduções internacionais saíram de parcerias no segmento de animação. O estudo apontou, ainda, que estas coproduções representam 83% de um total de US$ 45 milhões em negócios com parceiros estrangeiros em 2018, aumento de 35% em relação ao ano anterior.