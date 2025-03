Smart TVs Samsung no Brasil passam a oferecer o app HBO Max

A partir desta semana, as Smart TVs¹ Samsung oferecerão o aplicativo HBO Max², a plataforma de streaming operada pela WarnerMedia. Com a chegada do serviço, os fãs de entretenimento poderão curtir uma ampla coleção de filmes e séries, com programação para toda a família – desde os clássicos Harry Potter e Friends, até os grandes sucessos mundiais como Game of Thrones e também os filmes incríveis do Universo DC.

“As TVs Samsung possuem as melhores tecnologias de imagem e som do mercado, proporcionando aos consumidores uma experiência imersiva para assistir a qualquer conteúdo. Essa parceria vai reforçar nosso compromisso em oferecer opções de entretenimento variadas para toda a família”, afirma Guilherme Campos, Gerente Sênior de TV e Áudio da Samsung Brasil.

Líder global no mercado de TV por 15 anos consecutivos, as Smart TVs Samsung oferecem a mais ampla seleção de aplicativos de conteúdo disponíveis para os consumidores, incluindo variadas plataformas de streaming.

Como fazer o download do HBO Max em Smart TVs Samsung compatíveis

Para baixar o aplicativo HBO Max, sua Samsung Smart TV compatível deve estar conectada à Internet. Depois disso, você só precisa ir à App Store localizada à esquerda da barra inicial da TV; digite “HBO Max” no ícone de pesquisa, selecione o aplicativo e, por fim, clique em “Download”. Você precisará de uma assinatura para fazer login no app HBO Max, e ainda pode escolher entre o plano mensal e anual.

¹Disponível para todos os modelos de TV Samsung do portfólio 2020 – 2021 e para TVs Samsung 4K (ou superiores) a partir do modelo de 2016, compatíveis com o Sistema Operacional Tizen.

² O prazo entre o lançamento e a disponibilização de um aplicativo pode variar. O aplicativo precisa de conexão à Internet para ser baixado e funcionar corretamente. A plataforma Samsung Smart TV é usada pelos provedores de conteúdo para disponibilizar aplicativos. Os provedores de conteúdo podem remover aplicativos da plataforma Smart TV ou parar de dar suporte a qualquer momento. A utilização de alguns aplicativos pode estar sujeita a acordos de fornecedores de serviços terceiros. Alguns recursos, aplicativos e serviços exigem consentimento para a coleta e uso de informações pessoais e/ou acessórios vendidos separadamente. Custos de assinatura ou contratação poderão ser cobrados pelos desenvolvedores do aplicativo.