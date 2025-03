Santander lança Consórcio Gamer e quer ser o banco dos esportes eletrônicos no Brasil

O Santander Brasil inaugurou uma linha de consórcio voltada para os gamers. A partir de R$ 5 mil em crédito, o Consórcio Gamer Santander pode ser parcelado em até 48 vezes. Na contemplação, o cliente poderá adquirir uma série de periféricos para jogos, dos mais simples aos mais complexos, como PCs, notebooks, consoles, cadeiras, kits gamer, headset e kit driving.

Mais recentemente, neste mês de junho, o Banco lançou a campanha Tem Santa, tem game, em parceria com a Fúria, uma das organizações de esports que mais crescem no mercado brasileiro, apoiando o time de CS:GO – versão mais recente do game Counter Strike – na 8º edição do campeonato cs_summit. A marca também estará presente no The Starter Series, programa de mentoria de uma das maiores plataformas de streaming do mundo, a Twitch. Os aspirantes a criadores de conteúdo receberão a mentoria de Calango, o streamers oficial da Fúria no “site roxo”, como a rede é conhecida entre os usuários.

A instituição colocou o pé no universo dos gamers no fim do ano passado, ao marcar presença como um dos principais apoiadores da CCXP Worlds 2020, edição virtual da Comic Com Experience, com diversas ofertas e descontos para itens geek para os detentores do Cartão SX. Já em fevereiro o Santander tornou-se patrocinador oficial da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) na temporada 2021. A final do evento teve mais de 1,14 milhão de espectadores simultâneos, o segundo maior pico de público do Free Fire brasileiro.

“A nossa entrada nesse mundo pode parecer um passo ousado para um banco, porque nos vincula a um público que busca a inovação a todo instante. Mas pensamos não só na linguagem, mas também na oferta de soluções financeiras que façam sentido para esse público. Além disso, a popularidade dos campeonatos de jogos como Counter Strike, Free Fire e Valorant está em linha com a nossa ambição de ser o banco dos gamers”, conta Igor Puga, diretor de Marketing e Marca do Santander Brasil.

Jogada vantajosa

Além de ser mais barato que outras opções financeiras, o Consórcio Gamer Santander é creditado integralmente na contemplação, garantindo mais poder de negociação na compra à vista do bem. A taxa de administração é de 0,36% ao mês nos contratos de 48 meses, o que equivale a 17% por todo o período. As parcelas são reajustadas anualmente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor); e o fundo de reserva é de 4,5%. (www.santander.com.br/consorcio).

A modalidade de Consórcio Gamer é uma das prioridades do Banco para alcançar tanto os jogadores profissionais quanto os gamers ocasionais, num mercado que cresceu em público e receita nos últimos anos, especialmente em 2020, quando as pessoas ficaram mais em casa. Segundo levantamento 2021 da Pesquisa Games Brasil (PGB), os jogos passaram a ter uma importância maior com o isolamento, e 75,8% dos jogadores afirmaram ter aumentado o tempo de jogo durante a pandemia.

A campanha de lançamento do consórcio mostra que o público gamer busca por mais alternativas que possibilitam aquisições de equipamentos para atualizarem seus setups gamers. “Além de pensar em acelerar a curva de vendas dos produtos de consórcios, o Santander está sempre focado em atender todos os perfis de clientes. Com a campanha do Consórcio Gamer, ficamos bastante motivados em dar oportunidade de conquistas para um público mais jovem e ainda com pouquíssimas ofertas vocacionadas”, diz Puga.

Condições do Consórcio Gamer

Taxa de administração a partir de 0,36%a.m

Pagamento em até 48 parcelas

Crédito a partir de R$5 mil

Use para comprar computadores, consoles, kit headset, kit driving, periféricos, cadeira gamer e muitos outros equipamentos para jogar

Ao ser contemplado, o consorciado deve apresentar as notas fiscais da compra (serão aceitas apenas Nota Fiscal Eletrônica, NF-e, válidas no portal www.nfe.fazenda.gov.br), e o cliente deverá adquirir garantia para os produtos. Para consórcios até R$ 20 mil, serão aceitas garantias na modalidade fiança ou fiador e, para consórcios acima desse valor, a garantia de bens, como veículos, deve ser apresentada.

Parcerias

O Santander será o novo parceiro no programa de mentoria da Twitch no The Starter Series. O Banco conectará esses aspirantes a criadores com o Calango, mentor escolhido pela plataforma de streaming.

O streamer oficial da Fúria oferecerá uma consultoria para aprimorar a comunicação dos aprendizes com seu público. A Twitch já selecionou os gamers que serão treinados e, no dia 24, eles tiveram a The Starter Session – primeira sessão de aconselhamento de carreira com o veterano. Após os processos de coaching, os novos streamers farão sua própria live, pondo em prática todos os ensinamentos passados pelo Calango. A campanha oferecerá a esses novos parceiros a oportunidade de ter seu primeiro stream patrocinado com o apoio do Santander.

Para se aproximar dos consumidores gamers, o Banco também utilizou de soluções financeiras que testam a fidelidade desse público, como a pontuação dos cartões, e o SX, o PIX do Santander. O Banco irá disponibilizar Cartões SX para todos os participantes no programa de mentoria, oferecendo descontos para itens gamers para os detentores dos cartões.

Todos os cartões do Santander garantirão pontos para os clientes adquirirem seus equipamentos no site da Esfera, programa de pontos do Santander, que agora oferece cashback nas compras feitas em seu novo marketplace, o Shopping Esfera, e em sites parceiros. O dinheiro de volta pode ser resgatado como crédito na fatura dos cartões Santander ou convertido em pontos do programa.