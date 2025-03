Atualização do Quik traz novos recursos para o conteúdo do seu celular e mais músicas originais GoPro

Com o lançamento de hoje no iOS 8.8, os usuários do Quik podem fazer capturas de frames de vídeos gravados em seus celulares e se beneficiar de um fluxo de trabalho simplificado para editar o conteúdo no Quik. O Quik também lançou cinco novas faixas de música GoPro Original para edição de vídeo.

O recurso Captura de frames é uma das ferramentas de edição mais populares do Quik hoje, então estamos animados em apresentar esse fluxo de trabalho aprimorado para obter capturas de quadros de vídeos feitos em seu telefone. A maioria dos usuários de smartphone tira “fotos do vídeo” fazendo capturas de tela, mas com a ferramenta Frame Grab do Quik:

• Você não perderá qualidade: a ferramenta Frame Grab do Quik salva imagens na mesma resolução em que seu vídeo foi capturado. Fazer uma captura de tela traz apenas a resolução do tamanho da tela do telefone, não dos vídeos;

• É fácil e preciso usar a barra de navegação para encontrar o quadro exato: a barra de navegação do Quik tem precisão de quadro único, permitindo que você avance ou retroceda com precisão, para encontrar facilmente o momento perfeito;

• Não há necessidade de corte: a ferramenta Frame Grab do Quik corresponde à proporção do vídeo original. O recurso nativo de captura de tela do seu telefone pode exigir que você recorte elementos adicionais da Interface de Usuário.

• É mais eficiente: as capturas de tela do Quik oferecem a mesma ou melhor resolução em um tamanho de arquivo menor, salvando os quadros como JPG.

Também tornamos a edição do conteúdo mais rápida, permitindo que os usuários acessem e editem o conteúdo no rolo da câmera diretamente no Quik. Agora, quando os usuários abrem uma foto ou vídeo na galeria de mídia do “telefone” no Quik, eles podem tocar no ícone de lápis para revelar as ferramentas de edição.

Esta atualização do Quik também permite:

– Auto digitalização da sua GoPro para novas filmagens e transferi-las para o aplicativo Quik com apenas alguns cliques;

– Cinco novas faixas de música GoPro Original que sincronizarão automaticamente as batidas com suas edições de vídeo;

– Aplicação de edições a todas as mídias em um rascunho (filtro, cor, duração do texto e duração/volume da foto).

A ferramenta “Frame Grab” está disponível para Android hoje, com as atualizações adicionais do iOS 8.8 em breve.

O Quik é gratuito para download e uso teste. Quem desejar desbloquear todos os recursos do aplicativo podem se inscrever por apenas R$ 37,99/ano ou R$7,50/mês. Isso incluirá backup ilimitado na nuvem de suas fotos e vídeos importados em sua qualidade original quando o recurso de backup for lançado ainda este ano.

Assinantes GoPro, que pagam R$159,90/ano ou R$15,90/mês, obtêm todos os benefícios de uma assinatura Quik, mais:

• US$100 de desconto em até três novas câmeras GoPro por ano*

• Até 50% de desconto em acessórios em GoPro.com*

• Armazenamento ilimitado em nuvem de suas fotos e vídeos GoPro com qualidade original

• Transmissão ao vivo de alta qualidade de uma GoPro para a plataforma premium de streaming da GoPro

• Substituição garantida de câmera danificada*

*Para itens comprados somente no site gopro.com