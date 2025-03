HUAWEI lança Band 6 e FreeBuds 4i no Brasil

Submarino , Shoptime e A Huawei anuncia hoje ao mercado brasileiro as suas duas grandes novidades: a HUAWEI Band 6 e o HUAWEI FreeBuds 4i, que chegam para atender as exigências dos consumidores quando o assunto é wearables. O novo fone de ouvido traz as mais sofisticadas tecnologias de cancelamento ativo de ruído, Awareness Mode e bateria que permite até 10 horas de reprodução contínua de música. Já a pulseira inteligente conta com mais de 96 modos de treinamento, recursos para o monitoramento da saúde, bateria com duração de até duas semanas e uma tela AMOLED de 1,47 polegadas. Os produtos já estão à pré-venda nos e-commerces parceiros Americanas.com Mpcel , possuem garantia de um ano e chegam com preço promocional de pré-venda até o dia 14 de julho: a HUAWEI Band 6 está de R﹩ 549,00 por R﹩ 379,00 e o HUAWEI FreeBuds 4i está de R﹩ 749,00 por R﹩ 549,00.

Os lançamentos chegam para compor o ecossistema construído pela Huawei, que conta com produtos de última geração, desenvolvidos com tecnologia de ponta e comercializados em todo o mundo. “Estamos comprometidos em trazer ao Brasil produtos inovadores que entreguem um ótimo custo-benefício ao nosso consumidor levando em conta as necessidades de cada um. Principalmente, em um cenário em que todos tivemos que remodelar as nossas rotinas, adequando nossas casas para um escritório e um local de atividades físicas, por exemplo. Tendo como base esses fatores, trouxemos a inovadora HUAWEI Band 6 que vem para ressignificar o que são as pulseiras inteligentes e o HUAWEI FreeBuds 4i, que chega para proporcionar uma experiência de áudio ainda melhor ao usuário com um fone de ouvido com tecnologia TWS (True Wireless Stereo),” explica Marcelo Gentil, Diretor Sênior de Vendas para a Huawei Consumer Business Group do Brasil.

HUAWEI Band 6



HUAWEI FreeBuds 4i A HUAWEI Band 6 é a primeira pulseira inteligente da Huawei a ter uma tela AMOLED FullView de 1,47 polegadas com resolução de 194 x 368 pixels. Ela conta com uma bateria que pode chegar a até duas semanas² para suportar os recursos inteligentes de monitoramento como: SpO2 (Nível de oxigenação do sangue para prática esportiva), frequência cardíaca, sono, estresse e do ciclo menstrual. Já para as pessoas que buscam um parceiro ideal em atividades físicas, a HUAWEI Band 6 suporta 96 modos de treino para os usuários, sendo 11 tipos profissionais e 85 modos personalizáveis. Além disso, ela é capaz de controlar a reprodução de música e a câmera do celular de forma remota. A HUAWEI Band 6 chega nas cores Graphite Black e Sakura Pink.

HUAWEI FreeBuds 4i