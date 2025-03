LG apresenta um mundo de cores e luzes em nova campanha “Light Up Your World” para TVs OLED evo

A LG Electronics (LG) entra em cena com o novo filme “Light Up Your World” que apresenta um novo mundo de cores e luzes agora possíveis graças à TV LG OLED evo. Com o seu lançamento de TVs anunciado no último dia 23, a LG reforça o seu compromisso de oferecer ao consumidor o máximo de tecnologia em uma experiência incomparável. A nova campanha integra o maior investimento em mídia já realizado pela marca no país e comunica a evolução dos pixels que se autoiluminam, na nova geração da linha LG OLED TV, eleita a melhor do mercado.

Em TV aberta desde o começo do ano, a LG segue priorizando a comunicação junto ao público. Seja estando presente nos lares brasileiros em campanhas nacionais, através de ações digitais com influenciadores ou anúncios nas principais plataformas. Neste ano, a LG realiza o maior investimento em mídia da história da marca no país, e a campanha “Light Up Your World” integra essa estratégia com presença em TV aberta por 11 praças de todo o Brasil, ativações em digital e ações relevantes junto aos varejistas com experiência em PDV – online e offline.

“Queremos que nossos clientes saibam que estamos focados em oferecer uma experiência única e maravilhosa, como ele merece. Por isso, estaremos em todos os pontos de contato com o cliente, em uma comunicação integrada e 360º, com ações que envolvem TV aberta, digital, imprensa e ponto de venda”, afirma Sonah Lee, diretora de marketing da LG.

O filme, estreado essa semana, faz parte de uma campanha global da LG e sinaliza uma nova direção para a narrativa LG OLED em um momento em que sua estrela brilha mais forte. Disponível em versões de 60 e 30 segundos, a campanha realça os diferenciais da nova LG OLED evo – com 20% mais brilho, e comunica como os pixels que se autoiluminam, presentes em toda a linha LG OLED TV 2021 podem iluminar qualquer cenário com a qualidade de imagem mais dinâmica do mercado – oferecendo o preto puro e contraste infinito com cores perfeitas e incrivelmente realistas.

Em “Light Up Your World” somos compelidos a embarcar em uma aventura. Acompanhamos uma imersiva viagem cheia de cores e luzes, enquanto uma mulher segue um ponto de luz hipnótico e flutuante, muito parecido com Alice no País das Maravilhas e o Coelho Branco. Guiada pelos pixels que se autoiluminam, presentes na tecnologia OLED exclusiva da LG, vemos a personagem avançar para um destino desconhecido, onde encontra diferentes objetos que se iluminam e a conduzem em uma expedição mágica antes de finalmente voltar para seu sofá com a sua LG OLED TV após ter vivenciado um mundo de imagens de tirar o fôlego – incluindo uma árvore auto iluminada, com folhas que representam os pixels da tecnologia LG OLED.

Confira o filme da campanha: