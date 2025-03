Sennheiser apresenta o novo CX True Wireless

Quando se trata de som, a Sennheiser é referência em qualidade e inovação. Por meio do áudio, a marca alemã tem como premissa oferecer ao público final um desempenho técnico que alcança níveis de puro êxtase. Pensando nisso, a Sennheiser anuncia globalmente os novos fones de ouvido CX True Wireless, que oferecem uma experiência sonora otimizada e um som genuinamente limpo através das tecnologias bluetooth 5.2 e IPX4. O modelo também se destaca dentro do portfólio da marca pela autonomia de bateria e facilidade de uso.

A tecnologia True Response, projetada e fabricada na sede da empresa na Alemanha, destaca o CX True Wireless diante seus concorrentes, já que é inteiramente desenvolvida para os fones de ouvido premium da Sennheiser. Este sistema acústico personalizado, além de colocar o lançamento da marca alemã um degrau acima, oferece ao usuário som estéreo de alta fidelidade com graves profundos, médios naturais e agudos nítidos e detalhados.

O Aplicativo Sennheiser Smart Control e o EQ integrados permitem a personalização da experiência auditiva, seja aumentando a intensidade da música com a predefinição Bass Boost, relaxando com um podcast ou aprimorando o áudio de uma chamada telefônica. A compatibilidade com o Bluetooth 5.2 e o suporte para os codecs de áudio SBC, AAC e aptX garantem um som excelente e o aplicativo Smart Control oferece um gerenciamento sem segredos para conexões Bluetooth.

“O CX True Wireless oferece um som verdadeiramente superior aos demais da sua categoria”, explica Anton Zgurskiy, gerente de produto da Sennheiser. “Com tecnologia de ponta e ergonomia comprovada, os fones de ouvido foram desenvolvidos a partir de estudos sobre o conforto do usuário. Eles também oferecem uma experiência personalizada que qualquer pessoa pode desfrutar todos os dias e em qualquer lugar”, finaliza.

Com nove horas de vida útil de bateria – podendo chegar a 27 horas, por meio do carregamento com o estojo fornecido, o CX True Wireless mantém os ouvintes produtivos e entretidos durante todo o dia, sem contar com o altíssimo conforto que ele oferece. Elegante e minimalista, possui uma ergonomia comprovada e desenvolvida a partir de estudos sobre conforto com o usuário final. Para um ajuste perfeito no canal auditivo que mantém os fones de ouvido firmemente no lugar e atenua efetivamente o ruído externo, os adaptadores de ouvido são fornecidos em quatro tamanhos. Sua resistência a respingos com classificação IPX4 traz ainda mais tranquilidade para aqueles que tomam um cuidado extra com seus fones.

O CX True Wireless possui uma interface de toque intuitiva. Por meio de uma atualização de firmware, o usuário pode tornar os controles personalizáveis, definindo sua forma preferida de controlar o áudio, as chamadas ou acessar assistentes de voz como Google Assistant ou Siri. O estojo carregador é igualmente prático, já que os fones de ouvido ligam automaticamente quando retirados do estojo e desligam para economizar energia quando colocados de volta.

Por meio de microfones duplos em cada fone de ouvido para melhor captação de voz, o CX True Wireless otimiza a fala para chamadas e acesso ao assistente de voz, mesmo quando usando um único lado do fone de ouvido. Um conveniente recurso de “troca de função” permite que qualquer um dos fones de ouvido seja usado sozinho para maior versatilidade. O recurso Sidetone, que torna as chamadas telefônicas mais confortáveis ao permitir que o usuário ouça sua própria voz durante as chamadas, é ajustável por meio de um controle no aplicativo Smart Control.

O CX True Wireless estará disponível em preto e branco com a finalização fosca.