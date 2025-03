Promoção da VAIO tem descontos que chegam a R$ 2.500 em notebooks de alta performance

A VAIO está com uma promoção perfeita para quem pretende investir em um novo notebook de alta performance para trabalhar ou estudar com máxima imersão, conforto e tecnologia de ponta. Até 09 de julho, nove modelos da marca podem ser adquiridos na loja oficial da VAIO com até 40% de desconto para pagamentos via PIX. Os descontos vão de R$ 1.200,00 a R$2.500,00 e os consumidores ainda podem aproveitar outras vantagens, como frete grátis para todo o Brasil, parcelamento em até 10 vezes sem juros, pagamento com dois cartões e seis meses de aulas de inglês na English Live de graça.

Entre os notebooks em promoção está o ultracompacto VAIO® FE14, que tem apenas 19,8mm de espessura, processador Intel Core i7 de 10ª geração, tela de 14 polegadas Full HD e antirreflexiva, bordas finas, memória RAM de até 8GB e tecnologia antiderramamento de líquido. Disponível na cor chumbo, o modelo que normalmente custa R$ 6.399,00,00, na promoção sai por até R$ 3.871,12, se pago com PIX.

Além dos notebooks VAIO® FE14 que fazem parte da promoção, os consumidores podem aproveitar descontos de até R$1.859,25 na compra do VAIO® FE15 com pagamento pelo PIX. O VAIO® FE15 está disponível nas cores prata e chumbo e tem processador Intel Core i7 de 10ª geração, SSD de 256 a 512GB, memória RAM de 8GB, tela de 15.6’’ e teclado retroiluminado.