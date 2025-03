A RoboIME é vice campeã mundial na RoboCup 2021

Orgulho IMEnso da equipe RoboIME – do Instituto Militar de Engenharia – que conquistou o segundo lugar na categoria Small Size League (SSL) da Robocup, maior competição de robótica do mundo. Vice-campeã pela terceira vez consecutiva e com mais de 10 competições internacionais em seu histórico, o time teve uma trajetória brilhante com muitas vitórias e levou o título mundial depois de uma final acirrada.

Ganhar títulos já faz parte do DNA da RoboIME, mas, além disso, o projeto também impacta no aprendizado e no fortalecimento do nome do IME:

Os alunos têm a grande oportunidade de colocar em prática os conceitos nas áreas de inteligência artificial, visão computacional, eletrônica e mecânica aprendidos em sala de aula, o que contribui para a formação acadêmica do engenheiro.

O projeto utiliza softwares que são empregados em empresas respeitadas e promove também o uso de equipamentos especializados.

Geração de projetos de iniciação científica nas diversas áreas do projeto.

Integração de alunos de todos os anos e de diferentes engenharias em uma mesma iniciativa, promovendo a troca de experiências e conhecimentos.

Contato mais aprofundado de um projeto de engenharia para os alunos do 1º e 2º anos da engenharia básica, auxiliando-os na futura escolha da especialidade no 3º ano.

A participação da RoboIME na RoboCup se tornou possível graças ao suporte da AlumniIME e da comunidade IMEana, alunos e ex-alunos, que foram fundamentais para garantir a aquisição de todo o material para a construção dos robôs e equipamentos, o pagamento da inscrição na competição, além de outros gastos necessários.

Agradecemos IMEnsamente aos apoiadores:

Alef Lima (IME17)

Almir couto (IME72)

André Luiz Arruda Marques (IME02)

Enzo Silva Nascimento Cabanas (IME24)

Filipe Gonçalves da Cruz (IME09)

Haroldo Santarosa Freire (IME83)

Hugo Gomes Alves da Silva (IME20)

João Guilherme Oliveira Carvalho de Melo (IME19)

Joel Formiga (IME87)

Lucas Bastos Germano (IME20)

Marcos di Tullio (IME06)

Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro (IME78)

Victor Bramigk (IME15)

Victor Horta (IME14)

Vinícius Hessel (IME11)

Vinicius Ramos (IME15)

Em comemoração e agradecimento ao apoio, a equipe gravou uma mensagem.

Assista:

O próximo objetivo é desenvolver os robôs das categorias humanoide e combate. Quem quiser contribuir no patrocínio pode entrar em contato com a Alumni IME – Associação dos Ex-Alunos do Instituto Militar de Engenharia

[email protected].

Eu, Abel Alves, Engenheiro Eletrônico formado pelo IME (Turma de 1988), apoio esta iniciativa!