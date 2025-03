Serviço de streaming HBO Max chega à AOC Roku TV e já pode ser ativado na smart TV

Quem comprar e ativar a AOC Roku TV vai poder baixar o aplicativo do serviço de streaming mais aguardado do momento: o HBO Max, que estreou no Brasil nesta semana. O aplicativo já está disponível para download no sistema operacional Roku da própria televisão.

O serviço conta com um extenso catálogo de canais, como HBO, Warner Bros., Max Originals, DC e Cartoon Network, com filmes premiados, séries, desenhos, futebol, lançamentos exclusivos, navegação fácil e intuitiva, além de ter um valor competitivo em relação aos outros serviços do mercado.

A AOC Roku TV possui o software para smart TV produzido pela gigante de streaming Roku, principal plataforma de streaming dos Estados Unidos, e oferece um serviço acessível aos consumidores. Os modelos são de 32 polegadas, com resolução HD, e de 43 polegadas, com resolução Full HD, ambos com conectividade sem fio integrada. Nesses modelos, os usuários encontram milhares de filmes e episódios de séries de TV, em mais de 5 mil canais de streaming, disponíveis na Loja de Canais Roku. Os consumidores acessam os canais de streaming diretamente na tela inicial da AOC Roku TV.