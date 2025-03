Samsung Galaxy S21 Ultra 5G recebe prêmio de ‘Melhor Smartphone’ no Mobile World Congress 2021

A Samsung tem o prazer de anunciar que o Galaxy S21 Ultra 5G¹ venceu na categoria de Melhor Smartphone no Global Mobile Awards (GLOMO Awards), durante o Mobile World Congress (MWC) 2021. O prêmio anual reconhece o hardware, o software e os serviços que impulsionam a inovação na indústria móvel em todo o mundo.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G¹: Melhor Smartphone

Na cerimônia de premiação no dia 30/062021, o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G¹ foi eleito ‘Melhor Smartphone’ do ano passado. O smartphone, que possui um sistema de câmera de nível profissional e display inteligente, é a escolha certa para os usuários que desejam tirar fotos lindas e detalhadas. É também o primeiro dispositivo da série S a oferecer apoio à S Pen para produtividade avançada de usuários que precisam de potência. Com todos esses recursos reunidos em um design de contorno elegante, o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G¹ representa o melhor da engenharia da Samsung.

Os jurados da categoria disseram: “É o melhor smartphone Android que a Samsung já fez, com uma grande variedade de recursos, impressionante tela AMOLED, as melhores câmeras de sua linha e muito mais – este telefone oferece tudo e é um digno vencedor da categoria de Melhores Smartphones em 2021”.

Também incluído nesta categoria estava o Samsung Galaxy S20 FE, que trouxe os recursos favoritos dos fãs da linha Galaxy S20 para ainda mais usuários, incluindo a incrível câmera alimentada por Inteligência Artificial e o Display Infinito de 120 Hz.

“Estamos honrados por termos sido reconhecidos em uma categoria tão competitiva na premiação GLOMO deste ano. A Samsung tem uma longa e orgulhosa história de impulsionar a inovação, e nosso objetivo é fornecer dispositivos que atendam às necessidades de nossos usuários agora e no futuro. Como as necessidades do usuário continuam a crescer de forma variada e dinâmica, temos o compromisso de liderar a jornada no desenvolvimento de dispositivos que são amados por usuários em todo o mundo”, disse Stephanie Choi, Vice-presidente Sênior e Líder de Marketing de Negócios de Comunicações Móveis da Samsung.

“Parabéns a todos os vencedores e indicados ao GLOMO Awards 2021 da GSMA. Vocês realmente personificam o tema do evento deste ano, Impacto Conectado”, disse John Hoffman, CEO da GSMA Ltd. “Dadas as circunstâncias desafiadoras que enfrentamos nos últimos 15 meses, é mais importante do que nunca nos unirmos para reconhecer a incrível inovação e engenhosidade que moldam nossa indústria, bem como o impacto positivo que isso está fazendo no mundo ao nosso redor”.

¹ Requer conexão de rede 5G ideal de latência ultrarrápida e ultrabaixa, disponível em mercados selecionados. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.