Legacy of the Sith estará disponível no final do ano para PC

Legacy of the Sith, próxima grande expansão de Star Wars: The Old Republic, ficará disponível no final deste ano para PC via SWTOR.com e Steam, dando início à comemoração do décimo aniversário do jogo. Legacy of the Sith enviará jogadores e jogadoras à uma missão militar para assegurar um planeta vital à sua facção, enquanto desvendam o plano final de Darth Malgus, o renegado Sith, e passam pelos lugares mais distantes da galáxia, incluindo o planeta aquático Manaan.

A expansão aumentará a quantidade máxima de níveis que fãs podem alcançar no jogo, introduzirá novas missões colaborativas e o novo recurso Estilos de Combate, que expande ainda mais a experiência de Star Wars. Além disso, atualizações de itens e de equipamentos e um design simplificado de classes aprimoram ainda mais a jogabilidade em Star Wars: The Old Republic, tanto para quem já joga há anos quanto para quem está começando a jogar agora.

Confira as imagens de divulgação do jogo a seguir. Para mais informações sobre Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith, visite www.swtor.com.