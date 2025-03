Iniciativa da Samsung contra cyberbullying no game Fortnite vence prêmio no Cannes Lion 2021

O projeto especial da Samsung com o game Fortnite, o Antibullying Skin, desenvolvido em parceria com a Cheil Brasil, conquistou o prêmio Leão de Prata na categoria Mídia – Uso de Plataformas Digitais no Cannes Lion 2021. A proposta, lançada com o objetivo de combater a onda de cyberbullying presente no Fortnite com jogadores “defaults”, ou seja, que usam uma skin básica sem customização, promoveu doações de Skins Glow para os gamers que não podiam pagar por um item do jogo.

“É um reconhecimento importante e gratificante para a Samsung ter conquistado o prêmio com o projeto especial Antibullying Skin, valorizando ainda mais as nossas iniciativas de impacto social”, destacou Roman Cepeda, vice-presidente de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Durante o game, os streamers utilizaram o Galaxy Tab S6 para mostrar como era fácil jogar com a Glow, interagindo, convidando a base de seguidores a participar no combate ao cyberbullying e doando a skin para os amigos “defaults”.