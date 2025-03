Exchange brasileira lança NFT em homenagem a McAfee

Após o falecimento de Jonh McAfee, criador do antivírus McAfee, a Monnos (https://monnos.com) lança em sua homenagem obra de arte colecionável em NFT (Non Fungible Token, em português: Token Não Fungível). O artista brasileiro Hare Lanz está concebendo uma sequência de seis diferentes crypto cards com traços que remetem a jogos de tabuleiro, como RPG, retratando personalidades relevantes na criptoeconomia – a começar por McAfee.

“Jonh McAfee se tornou um ícone na criptoeconomia ao assumir posturas libertárias em favor da massificação deste segmento e questionando o controle imposto pelos reguladores globais”, explica Rodrigo Soeiro, CEO da Monnos. “Acreditamos que ele merece ser lembrado, por isso ele abre a nossa coleção de crypto cards, retratado como um guerreiro desbravador”.

Será lançado um card por semana, que ficará disponível para lances no site da Monnos (https://monnos.com), que já tem outros NFTs desenvolvidos em parceria com diferentes artistas brasileiros. A proposta da exchange é aproximar a sua comunidade de mais de 25 mil usuários a novos artistas do mercado de NFTs, que é insurgente.

“Sou ilustrador e atuo no mercado editorial há anos, sempre desejei atuar no mercado de tabletop games, os jogos de mesa e cards. Assim, nossa coleção de crypto cards preserva a minha identidade artística, respeita o meu traço e pode ser uma possibilidade de mudança de rumo profissional”, conta o artista Hare Lanz. “Espero inspirar e atrair outros artistas, além de homenagear importantes personalidades do universo da criptoecaonomia.”

Aos artistas que tenham interesse em fazer parcerias em NFTs, a Monnos orienta o contato pelo site: https://monnos.com/br/monnos-nfts.

Sobre os NFTs

Tendência do momento, o NFT funciona como um registro de coleções digitais. É considerado um selo digital, que garante a autenticidade e a exclusividade das peças. Muitas das negociações já feitas em NFT foram do setor artístico, com compra e venda de fotos, vídeos e áudios, entre outros bens.

“O NFT gerará mudanças comportamentais globais, bem como vêm fazendo o blockchain e as moedas digitais. A Monnos corrobora com essa tendência e possibilita que seus usuários alcancem oportunidades de ganho financeiro e de realização pessoal através da arte”, explica Rodrigo Soeiro, CEO da Monnos.