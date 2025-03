Crescimento dos e-sports impulsiona também indústria de computadores e acessórios

Se há alguns anos um pai poderia comprar para seus filhos a chuteira do seu jogador de futebol favorito ou a camiseta do time do coração, agora o presente pode ser um teclado ou mouse gamer. Os e-sports tiveram um crescimento vertiginoso nos últimos e a perspectiva é que até 2023, 646 milhões de pessoas acompanhem as competições, que se estendem pelo calendário.

Com um avanço tão grande é normal que toda uma indústria acompanhe. Sites de apostas como a Betway dedicam uma seção inteira às competições de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends, DOTA 2 e muitos outros. Canais de televisão transmitem as partidas, assim como a plataforma de streaming Twitch, vendida para a Amazon por centenas de milhões de dólares.

E, como citado, a indústria de computadores e acessórios também agradece. Desde crianças que já mostram toda sua habilidade até adultos que cresceram jogando e não deixaram de lado esse tipo de entretenimento montam setups que quase parecem computadores da NASA. A Betway foi atrás de jogadores profissionais para saber quais são as suas escolhas de acessórios para cada jogo e a especificidade impressiona.

Teclados, mouses, headsets…

Uma comparação que é interessante fazer na cultura gamer que está se criando e atualizando a todo momento é a de músicos conversando sobre quais guitarras, amplificadores, palhetas, sintetizadores eles gostam de usar, com modelos, marcas e até anos de fabricação.

Os games têm tanto sucesso porque eles são de certa forma acessíveis. É possível jogar Counter Strike com um computador ou notebook e pouco mais. Mas para uma experiência mais interessante é necessário investir alguma atenção e recursos.

Começando pelo mouse, o custo deles não é alto, mas com o nível de exigência aumentando começaram a surgir modelos incríveis, mais ergonômicos, com personalização de controles e enorme precisão. Afinal, se ao abrir um computador para mexer no Word ou navegar na internet não importa tanto ter precisão milimétrica, em um jogo esses milímetros de tela podem ser a diferença entre a vitória e a derrota.

O mesmo serve para os teclados gamers, que precisam ser tremendamente resistentes (afinal as teclas serão mais usadas que as de uma máquina de escrever em repartição nos anos 50) e até designs diferentes. Não se surpreenda com luzes em cores vermelha, azul, verde ou até variando entre tudo isso.

Empresas de tecnologia agora investem em linhas gamers que já são direcionadas para esse público com muito interesse e dinheiro para gastar. Mas tome certos cuidados. Falaremos disso abaixo.

Os preços

O montante de dinheiro envolvido em toda a indústria de games e e-sports é gigantesco e por isso é preciso tomar cuidado, saber quando dizer não (no caso de um presente para os filhos) ou ir construindo aos poucos seu setup. A “moda” também traz uma certa elitização que aumenta os preços de forma desproporcional. Há mouses que custam mais de mil reais e setups que custam mais caro que um carro popular.

Mas uma das graças dos games é a possibilidade de inclusão, de ter em uma mesma sala, ação online ou partida pessoas de todos os backgrounds, países e culturas, ter uma diversidade nos acessórios é fundamental. É possível ter um computador, mouse, mousepad, headset, teclado e extras por um preço interessante que não vá estourar seu orçamento e há diversos textos e vídeos na internet explicando como. Veja eles!

O custo mais caro sempre vai ser do computador mesmo. Para rodar os jogos sem travar e com boa qualidade gráfica é preciso que o computador tenha uma placa de vídeo e uma memória RAM de boa qualidade. Há produtos no mercado já preparados para o público gamer, mas tanto a memória como a placa podem ser instaladas em computadores comuns ou já ter opções de boa qualidade integradas em modelos de laptop, notebook e CPUs de boas marcas.

Além de poder confiar em bons reviews, nada bate poder jogar um pouco com acessórios que exigem um investimento maior. Faça um test drive e veja se vale a pena desembolsar mais dinheiro para dar um upgrade na sua estrutura. Lembre-se que diferentes jogos exigem diferentes setups e prioridades.