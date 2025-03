Samsung divulga Relatório de Sustentabilidade de 2021

A Samsung Electronics lançou a edição de 2021 de seu Relatório de Sustentabilidade. Cobrindo os esforços de sustentabilidade corporativa em 2020, o relatório inclui destaques em cada uma das seguintes áreas: independência e transparência do Conselho de Diretoria; compliance mais forte e gerenciamento ético; governança de sustentabilidade; sustentabilidade na era pandêmica; conquistas de sustentabilidade por unidade de negócios. As atividades detalhadas são apresentadas sob os cinco pilares de sustentabilidade: Meio Ambiente, Nossos Funcionários, Empoderamento das Comunidades, Responsabilidade Digital e Cadeia de Suprimentos Sustentável.

No relatório deste ano, a empresa destaca novas vozes de executivos internos e externos, como funcionários da geração MZ e ONGs, além da mensagem do Presidente do Conselho e da alta administração sobre seu compromisso inabalável com a sustentabilidade corporativa.

Após a separação do Presidente e do CEO em seu Conselho de Diretoria em 2018, a Samsung Electronics nomeou seu primeiro diretor independente como Presidente do Conselho em 2020.

Para maior conformidade e gestão ética, a empresa elevou sua equipe de Compliance para se reportar diretamente ao CEO e garantir a independência e autoridade do Diretor de Compliance. A empresa também expandiu uma ouvidoria na qual é permitido receber denúncias anônimas externas de uma violação legal. O Comitê de Compliance da Samsung, uma entidade independente separada da Samsung Electronics, também foi estabelecido para monitorar estritamente os riscos.

A governança de sustentabilidade também foi aprimorada. Em 2020, o Conselho de Sustentabilidade passou a ser liderado pelo Líder de Gestão Corporativa. Além disso, o Centro de Sustentabilidade Corporativa responsável pelas estratégias de sustentabilidade e engajamento dos executivos foi promovido como uma organização direta sob o CEO. Além disso, foram recentemente criadas Áreas de Gestão de Sustentabilidade nas unidades de negócios para fortalecer a execução das estratégias de sustentabilidade. Desde 2021, os indicadores de sustentabilidade foram agregados à avaliação de desempenho e remuneração dos executivos, incentivando-os a considerar a gestão da sustentabilidade em todas as áreas do negócio.

Em 2020, a Samsung Electronics fez vários esforços para garantir a segurança de seus funcionários, parceiros de negócios e comunidades locais durante a pandemia da COVID-19. A empresa operou clínicas de triagem internas em Hwaseong, Suwon e Gumi, na Coreia, e forneceu produtos de higiene pessoal para seus funcionários. A Samsung também forneceu fundos de estabilização de negócios e despesas de logística, entre outros, a seus parceiros de negócios que enfrentavam desafios econômicos. Além disso, a empresa doou dispositivos Galaxy Tab para a ACNUR, a Agência de Refugiados da ONU para jovens em campos de refugiados no Quênia, onde o ambiente educacional piorou devido à COVID-19.

O relatório também apresentou o desempenho de sustentabilidade por unidade de negócios, incluindo Eco-Package (embalagem ecológica) da divisão de Consumer Electronics (CE) e controle remoto de célula solar; o Galaxy Upcycling da divisão de Information Technology & Mobile Communications (IM) e a Campanha Global Goals da Samsung; e os avanços da divisão de Soluções de Dispositivos (DS) na redução do consumo de energia dos dispositivos, bem como nas atividades destinadas a reduzir as emissões de carbono dos processos de fabricação.

O desempenho relacionado ao meio ambiente também pode ser encontrado no relatório. Em 2018, a Samsung se comprometeu a fornecer energia renovável para 100% de todos os locais de trabalho nos EUA, China e Europa até 2020. Com planos de ação implementados sob medida para cada região, a empresa atingiu sua meta de energia renovável para esses locais de trabalho em 2020.

A empresa também alterou suas políticas de trabalho e direitos humanos em 2020. Ela fortaleceu sua Política de Proibição do Trabalho Infantil e Política de Trabalhadores Migrantes. No Código de Conduta Global, a Samsung também garantiu o direito à liberdade de associação. O relatório também destaca como a empresa se esforçou para fortalecer a gestão da cadeia de suprimentos e melhorar o ambiente de trabalho dos fornecedores.

Para a diversidade e inclusão, a Samsung estabeleceu sua visão intitulada “ Be Yourself, We Build a Better Tomorrow” (“Seja você mesmo, nós construímos um amanhã melhor”, em inglês) e continuou a liderar as iniciativas por meio de ações conjuntas com seus funcionários globais.

Com sua visão global da área de Cidadania Corporativa “Together for Tomorrow! Enabling People”, a Samsung continuará exercendo atividades de contribuição social com enfoque na educação e crescimento dos jovens para o seu desenvolvimento sustentável. Conforme descrito no relatório, a Samsung lançou programas de apoio educacional globalmente para desenvolver as futuras capacidades tecnológicas dos jovens. Além disso, a empresa lançou o programa C-lab Outside na Coreia, projetado para fomentar o ecossistema de startups .

A Samsung publica o Relatório de Sustentabilidade anualmente desde 2008. O Relatório de Sustentabilidade 2021 foi elaborado no formato paisagem para melhor nitidez e inclui funções interativas aprimoradas que são otimizadas para visualização em dispositivos digitais.

O texto completo do Relatório de Sustentabilidade da Samsung Electronics de 2021 pode ser baixado aqui