VALORANT Challengers Brasil retorna neste final de semana e em novo horário

O VALORANT Challengers Brazil está de volta a partir deste final de semana com o início da Etapa 3. Agora em novo horário – 17h aos sábados e domingos -, o campeonato segue com oito times classificados após disputa de Qualificatórias Abertas: Team Vikings, YNG Sharks, Gamelanders, FURIA, TERROR.NET, NOORG 2.0, SLICK e Havan Liberty.

A Fase 1 da Etapa 3 acontece nos próximos dois finais de semana (dias 3, 4, 10 e 11 de julho). As quatro melhores equipes se classificam para a Fase 2 sem a necessidade de disputar novamente as Qualificatórias Abertas. Os seeds foram distribuídos considerando dois fatores: as colocações dos times no ranking do Pontos de Circuito e as colocações no ranking do Liquipedia, nesta ordem.

Os jogos podem ser assistidos nos canais oficiais de VALORANT no YouTube , na Twitch e na Nimo TV

Ao longo da Etapa 3, que vai até o dia 22 de agosto, cada uma das Fases do VALORANT Challengers Brazil distribuirá R﹩ 50 mil em premiações: R﹩ 15 mil para as duas equipes que chegarem ao final como vencedoras da Winner Bracket (Chave Superior) e R﹩ 10 mil para as duas equipes que chegarem ao final como vencedoras da Lower Bracket (Chave Inferior).

Confira abaixo o calendário e o chaveamento da Etapa 3, Fase 1 do VALORANT Challengers Brazil:

Sábado, 3 de julho 17h – Team Vikings x TERROR.NET [Jogo 1 – Md1] A seguir – FURIA x SLICK [Jogo 2 – Md1] A seguir – YNG Sharks x NOORG 2.0 [Jogo 3 – Md1] A seguir – Gamelanders x Havan Liberty [Jogo 4 – Md1]

Domingo, 4 de julho 17h – Perdedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2 | [Jogo 5 – Md3] A seguir – Perdedor do Jogo 3 x Perdedor do Jogo 4 | [Jogo 6 – Md3]

Sábado, 10 de julho 17h – Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 | [Jogo 7 – Md3] A seguir – Vencedor do Jogo 3 x Vencedor do Jogo 4 | [Jogo 8 – Md3]

Domingo, 11 de julho 17h – Vencedor do Jogo 5 x Perdedor do Jogo 7

A seguir – Vencedor do Jogo 6 x Perdedor do Jogo 8



O Challengers (VCB) faz parte da liga mundial VALORANT Champions Tour, em um campeonato que começa revelando os talentos locais de cada país, escalando as partidas até culminar em um grande torneio internacional.