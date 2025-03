Dazz anuncia parceria com a Disney

A Dazz, tradicional empresa de cadeiras e periféricos gamers, fechou uma parceria com a The Walt Disney Company, empresa responsável pelo gerenciamento e licenciamento das marcas Disney ao redor do mundo. Com o acordo, a empresa gamer irá lançar, ao longo dos próximos meses, produtos exclusivos junto com uma das maiores empresas de entretenimento do mundo.

Segundo Francimar Silva, Gerente Nacional de Vendas e Produtos da marca, o objetivo é montar uma linha de produtos atrelando a novidade com a qualidade que a Dazz oferece: “Estamos muito felizes em poder anunciar essa parceria com a Disney. Queremos montar uma linha diferenciada, trazendo toda a nossa qualidade junto com o estilo único que nosso parceiro oferece. Fiquem ligados que em breve teremos novidades”.

A Dazz é uma empresa que busca criar e conectar produtos de tecnologia gamers ao estilo de vida das pessoas. Pertencente ao Grupo Rio Branco, a marca se destaca no segmento por conta da sua qualidade e variedade de produtos, tendo 15 opções de cadeiras gamers e mais de 80 opções de periféricos, como teclados, mouses, controles, acessórios e muito mais. Em 2020, a marca teve um aumento de 314% nas vendas.