The Sims 4 Vida Campestre tem lançamento previsto em 22 de julho

Hoje, EA e Maxis revelam um novo trailer com uma visão geral dos recursos do próximo pacote de expansão de The Sims 4, The Sims 4 Vida Campestre, com lançamento previsto para consoles e PCs em 22 de julho.

Confira o novo trailer de jogabilidade aqui.

The Sims 4 Vida Campestre transportará jogadores e jogadoras para a aconchegante cidade de Avelândia do Norte, que oferece diversas novas maneiras de abraçar o estilo de vida no campo. Sims poderão cultivar seus próprios produtos e ter suas refeições com produtos direto da horta à mesa, criar e fazer amizade com animais, conhecer habitantes locais e experimentar uma variedade de novas maneiras de se conectar com a natureza.

O trailer de apresentação mostra todas as coisas novas e empolgantes que o campo tem a oferecer aos Sims, como a possibilidade de conhecer habitantes locais tomando uma cerveja no pub Braços do Gnomo, tentar preparar qualquer uma das 16 variedades de geléia disponíveis, desfrutar de um delicioso piquenique e se arriscar no novo hobby de bordado em ponto cruz. Jogadores e jogadoras também podem encorajar seus Sims a viverem da terra, cultivando e buscando sua própria comida para um estilo de vida com produtos direto da horta para a mesa no Desafio do Lote “Vida Simples”. Também podem inscrever seus produtos agrícolas gigantes na Feira de Pintassilgueira, para poder se gabar para o restante da vila. Animais andam aos montes em Avelândia do Norte, já que os Sims também podem criar galinhas para obter ovos frescos, fazer amizade com vacas para conseguir um saboroso leite e lhamas para obter lã aconchegante.

