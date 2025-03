Gaules é o streamer mais assistido no Brasil e o segundo maior do mundo

Se a vida profissional de Gaules fosse um jogo, muitos diriam que em 2020 ele já estava próximo de zerar o game. Somente no ano passado, ele se consagrou como o principal streamer do Brasil e o segundo mais assistido do mundo, além de ter sido indicado ao The Game Awards e reconhecido como Streamer do Ano pelo Prêmio eSports Brasil. Mas se 2020 foi de ascensão, 2021 já pode ser considerado o ano da expansão do “Gaulesverso”. No primeiro semestre deste ano, Gaules superou seu número de horas assistidas na Twitch (em comparação ao mesmo período de 2020), fechou novas parcerias dentro e fora do mercado de eSports e ainda viu sua comunidade – a Tribo – ganhar integrantes e alçar novos voos. Alexandre Borba, o nome por trás da marca Gaules, mostrou que é possível crescer, inovar nas transmissões e trazer novos conteúdos, sem abandonar suas raízes no Counter-Strike.

Entre janeiro e junho deste ano, foram mais de 85 milhões de horas assistidas em seu canal na Twitch, o que representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Um fator determinante para superação dos próprios números foi o desenvolvimento de novos projetos, como a parceria inédita com NBA e Budweiser para transmissão dos jogos da maior liga de basquete do mundo. Foi a primeira vez que um streamer de games assinou contrato para exibição dos jogos na Twitch, em uma iniciativa que tem como objetivo a democratização do acesso ao esporte, levandoa NBA para novos públicos. A narração das partidas, que tiveram o tom descontraído comum nas narrações de Gaules, somaram mais de três milhões de horas assistidas e alcançaram pico de 142 mil espectadores simultâneos.

Tanto o streamer quanto a Tribo seguem cada vez mais apaixonados pela NBA. O desafio agora é conseguir 300 mil cadastros na NBA House, evento que costuma ser realizado em alguma cidade indicada pela liga e que, este ano, será totalmente virtual. Caso a meta seja alcançada, a NBA prometeu a construção de uma quadra temática para a Tribo em São Paulo. Enquanto isso, a Tribonera – nome dado ao estádio virtual do Gaules – já tem garantida a transmissão de mais de 100 jogos na próxima temporada.

Por falar na união entre esportes e eSports, Gaules foi garoto-propaganda da nova camisa de seu time, o Corinthians, e promoveu o torneio de “Call of Duty: Warzone”, realizado em conjunto com a Activision, que contou com as ilustres presenças de Ronaldo Fenômeno e Wendell Lira, além de mais de 30 streamers de todo o país. Outra investida em novos universos foi a transmissão do campeonato de “Valorant Masters”, que contou com boa audiência e garantiu pico de 96 mil espectadores simultâneos. A inclusão de novos jogos muito famosos entre o público gamer, como Call of Duty e Valorant, ao universo do streamer, foi muito bem recebida pela Tribo. Apesar da paixão da audiência pelo Counter-Strike, a comunidade apoiou as transmissões – que foram realizadas em parceria oficial com as publishers dos jogos e mostraram que há espaço para novas iniciativas.

Mesmo com tantas novidades, Gaules não abandonou suas raízes no Counter-Strike. Somente no primeiro semestre, a tribo pôde acompanhar os torneios da ESL, Dreamhack e Blast Premier, assim como as partidas do Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, o CBCS. Além dos times já consagrados da Fúria e MIBR, que estiveram em evidência no ano passado, outras grandes equipes brasileiras têm se destacado, como Godsent, Team One e “O Plano”, que têm feito sucesso com o público e estão construindo as suas jornadas para conquistas importantes no cenário.

Tribo cresce e ganha cada vez mais notoriedade nas streams

O crescimento da Tribo Gaules não está somente relacionado ao número cada vez maior de fãs interagindo durante suas lives. Ao longo do tempo, streamers que acompanhavam seus conteúdos e passaram a participar das transmissões no canal, como Liminha, Bt0, Lindinho, Nahzinhaa e Velho Vamp, também viram suas carreiras decolarem em 2021 e têm conquistado cada vez mais audiência em seus canais na Twitch. Lindinho é o 10º mais assistido da Twitch em 2021 e já soma este ano mais de 8,5 milhões de horas assistidas, com 469 mil seguidores em seu canal. Liminha está em 13º, com 6,8 milhões de horas assistidas em 2021 e 394 mil seguidores.

Recentemente, a hashtag #YADINHO chamou atenção ao entrar nos trending topics do Brasil e do mundo ao celebrar o caso de amor entre dois streamers – Wesley “Lindinho” (@deercheerup) e Ingrid “Yaya” (@yayahuz). O sucesso foi tanto que a hashtag foi compartilhada por perfis como Neymar, Felipe Neto, Péricles, Kaká, Amazon Prime e até clubes de futebol. O fenômeno #YADINHO acabou atuando também como palco para levantar a bandeira de um projeto social apoiado por Lindinho – voltado para ajudar crianças com autismo. No dia seguinte, Liminha aderiu à campanha e ficou 23 horas no ar, arrecadando quase 350 mil reais em doações para a causa.

“Eu fico verdadeiramente emocionado de ver que o ‘Tribo ajuda Tribo’, algo que eu sempre falo durante as minhas transmissões, está ganhando proporções cada vez maiores. E também fico orgulhoso de ver os streamers Tribo se destacando e alçando novos voos. Se, juntos, no primeiro semestre a gente já fez tudo isso, saibam que até o fim de 2021 ainda tem muita coisa para acontecer”, entrega Gaules.

Ainda este ano, o público pode esperar parcerias com novas marcas e que serão convertidas em conteúdos para a comunidade. E quem não dispensa boas partidas de eSports, as Tribo Cups estão confirmadas e prometem animar a programação do canal do Gaules na Twitch.