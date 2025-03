Startup lança aplicativo gratuito que organiza a rotina de trabalho e equipes em pequenas empresas

O trabalho remoto surgiu como uma alternativa para as empresas continuarem seus trabalhos durante a pandemia ocasionada pela COVID-19. Com isso, a gestão do trabalho mudou e obrigou as empresas a repensarem seus modelos de organização e comunicação entre colaboradores, equipes e clientes.

Pensando nisso, a startup curitibana Ummense, criadora da ferramenta de gestão de equipes que mais cresceu no Brasil em 2020, buscou formas de trazer mais mobilidade, automação e gestão inteligente das atividades nas empresas, principalmente para micro, pequenas e médias, que foram as mais impactadas pela necessidade de ferramentas de gestão à distância. Para isso, a startup lançou o aplicativo da Ummense, uma extensão gratuita para celular da ferramenta web já existente.

Com interface fácil e intuitiva, a plataforma funciona como um Kanban digital, organizando as informações das equipes em fluxos, cards e tarefas. O app da Ummense sincroniza todos os registros realizados através da plataforma desktop, informações de projetos, fluxos, tarefas, conversas nos cards, prazos de entrega e documentos. O app está disponível para Android e iOS e pode ser baixado e utilizado gratuitamente.

“Para que o trabalho remoto funcione bem, é essencial que as equipes tenham as informações organizadas e acessíveis, assim como tarefas e responsabilidades claras. O app da Ummense vem para garantir o acesso às informações em qualquer lugar, facilitando em muito a gestão das empresas”, afirma Raul Cesar Sindlinger, co-fundador e CEO da Ummense.

A Ummense foi criada para proporcionar organização e produtividade para as equipes, melhorando a qualidade de vida no trabalho. A startup oferece para as empresas uma solução completa que organiza as atividades e possibilita uma gestão inteligente dos projetos, além de promover mais produtividade, organização, autonomia e liberdade entre empresa, colaboradores e clientes. Tanto os gestores como a equipe acompanham o andamento das atividades de forma simplificada e em tempo real. “O erro das pequenas empresas é achar que somente as grandes podem ter acesso a esse tipo de solução. O nosso objetivo é justamente facilitar tanto a gestão de equipes que mesmo pequenas empresas com orçamentos apertados e baixa experiência possam ter acesso a uma gestão eficiente e produtiva. Os ganhos são inestimáveis.” complementa o CEO da Ummense.

Para aumentar ainda mais a produtividade das empresas, a Ummense possibilita a configuração de automações que podem ser implementadas sem nenhum conhecimento técnico. Entre as possibilidades de automações estão a criação de tarefas, notificações, disparo de e-mails, mudança de fluxos, inserção de equipes e várias outras. O usuário também conta com sugestões de modelos de fluxos prontos para ajudar a criar processos para cada departamento da empresa, sem perder tempo.

Plataforma disponibiliza plano gratuito por tempo ilimitado

Diferentemente de outras ferramentas de gestão de equipes, as empresas podem utilizar o plano gratuito por quanto tempo quiserem, não tem limite de usuários e já oferece recursos suficientes para gerenciar as equipes, projetos, clientes ou mesmo suas atividades pessoais. O que muda para as versões premium são os recursos mais avançados, como as automações, formulários personalizados, estatísticas e o tamanho do espaço de armazenamento de arquivos disponibilizado. O aplicativo já está disponível para baixar na versão gratuita. Para conhecer mais sobre a plataforma, acesse www.ummense.com.