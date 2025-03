Governo é o principal alvo de ataques cibernéticos no Brasil

O cibercrime não é algo novo, mas a aceleração digital provocada pela pandemia da Covid-19 e o consequente aumento do trabalho remoto deixou as empresas mais vulneráveis aos ataques de hackers, os quais demonstram cada vez mais preparo, astúcia e profissionalismo.

Segundo levantamento da Trend Micro, líder mundial em soluções de cibersegurança, os segmentos mais atingidos, em todo o mundo, em 2019 e 2020, foram os de manufatura, governo, educação e saúde, nesta ordem, sendo que estes quatro setores foram responsáveis por mais de mais de 1 milhão, 463 mil detecções, só no ano passado.

Global Global 2019 2020 Setor Empresas % Setor Empresas % Manufatura 767.896 18,7% Manufatura 530.648 19,1% Governo 564.430 13,8% Governo 386.752 13,9% Educação 473.838 11,5% Educação 278.472 10,0% Saúde 345.609 8,4% Saúde 267.227 9,6%

No Brasil, o governo é o alvo principal dos cibercriminosos, e o setor lidera o ranking nos últimos dois anos, com 40% dos ataques, em 2019, e 35,3% das ameaças bloqueadas em 2020, com mais do que o triplo de detecções em relação ao segundo colocado.

Brasil Brasil 2019 2020 Setor Empresas % Setor Empresas % Governo 90.124 40% Governo 50.703 35,3% Saúde 23.733 11% Manufatura 13.938 9,7% Manufatura 20.576 9% Saúde 13.172 9,2%

Só neste ano, de janeiro a maio, a Trend Micro contabilizou quase 5 milhões e meio de empresas atacadas que utilizam suas plataformas, em todo o mundo, com a permanência da liderança da área de manufatura no cenário global (20,6%) e de governo, no Brasil (35,7%).



COVID-19

Os golpes relacionados à Covid-19 também se proliferaram e os temas sobre a vacinação serviram de isca para os cibercrimes. Foram detectadas, em 2020, mais de 16 milhões de ameaças relacionadas à pandemia causada pelo coronavírus, sendo que quase 90% foram de spam maliciosos. Mais de 60% dessas ameaças tiveram como origem Estados Unidos (EUA), Alemanha e França.

