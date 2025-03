Vertiv Lança UPS on-line para o Edge Computing crítico no Brasil

A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, lançou no mercado brasileiro a fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) Vertiv™ Liebert® GXT RT+ que pode ser montada em rack ou torre. O UPS compacto é potente, inteligente, eficiente e confiável, ideal para a proteção de equipamentos de alto desempenho em setores como governo, bancos, telecomunicações, saúde, transportes e segurança, entre outros.

O Liebert GXT RT+ é um UPS de dupla conversão on-line com o maior fator de potência de saída (0,9) na sua categoria e uma eficiência de até 95%. Ele é oferecido em 8 modelos tendo 4 capacidades – 1kVA, 1,5kVA, 2kVA e 3kVA, que podem ser em 127V (a ser lançado posteriormente esse ano) ou em 220V (disponível agora). Esse UPS com ótimo custo-benefício opera com uma ampla faixa de tensões de entrada (60 a 150VAC para os modelos de 127V e 120 a 300VAC), o que ajuda a preservar a vida da bateria.

A Vertiv continua a entregar soluções simples e práticas, que economizam energia e podem ser usadas para dar suporte a diversas aplicações de missão crítica. A configuração on-line do Liebert GXT RT+ proporciona a alta disponibilidade que os sites de edge necessitam”, disse Victor Medina, gerente de produto para soluções aos canais na América Latina. “Além disso, ele é compatível com o software de gerenciamento da Vertiv e com as placas de rede web/SNMP opcionais que possibilitam o controle e o monitoramento remotos do UPS.”

O UPS Vertiv Liebert GXT RT+ é uma escolha excelente para o edge da rede ou em locais com espaço limitado, uma vez que seu design compacto possibilita a fácil instalação em configuração de torre ou em rack. Um visor de cristal líquido (LCD) intuitivo proporciona informações resumidas sobre o status e a configuração do equipamento.