realme 7 e realme 7 Pro começam a receber atualização para o Android 11

A partir do dia 10 de julho, a realme passa a liberar a atualização final da interface Realme UI 2.0 baseada no Android 11 para os usuários do realme 7 e realme 7 Pro no Brasil. Entre os novos recursos, estão disponíveis mais opções de personalização para os usuários, visuais e sons otimizados, além da segurança e privacidade terem sido aprimoradas no sistema. O software foi otimizado para preservar a duração e a vida útil da bateria graças a um novo algoritmo com inteligência artificial. No terceiro trimestre, a atualização será gradual para todos os smartphones da marca.