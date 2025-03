Sound Bar GX da LG com inteligência artificial traz combinação perfeita de som e imagem

A LG Electronics apresenta ao mercado brasileiro o novo modelo de Sound Bar na versão GX. Com tecnologia de áudio Dolby Atmos e inteligência artificial, o aparelho proporciona sons com qualidade de cinema dentro de casa, tornando os momentos de lazer mais imersivos e conectados.

Com 3.1 canais e 420W RMS, o modelo GX apresenta potência e característica premium para proporcionar uma experiência ainda mais agradável aos usuários que já possuem a televisão LG OLED Gallery, pois, o novo dispositivo foi desenvolvido para combinar perfeitamente com o televisor, contribuindo para um ambiente refinado e moderno.

A realidade sonora é propiciada pelo sistema DTS X, que decodifica o áudio e coloca o som naturalmente no espaço e pelo Dolby Atmos, que captura o movimento de objetos e o reproduz com sons diferentes para cada alto-falante. A combinação dos dois traz uma atmosfera tridimensional típica das salas de cinema. Já o recurso AI Sound Pro ajusta automaticamente a equalização vocal de acordo com o conteúdo que está sendo reproduzido e torna o áudio mais nítido.



Além disso, possui áudio de alta resolução (Hi-Res) de até 24 bits e 96 KHz que é mais parecido com a realidade. Maiores taxas de amostragem e maior profundidade de bits sonoros proporcionam uma qualidade de áudio superior a de um CD. O modelo também suporta HDCP 2.3, reproduzindo conteúdos em HDR10 e Dolby Vision, e também possui a conectividade com eARC, ou seja, você pode conectar qualquer Player 4K em seu Sound Bar e ele em conjunto com a sua TV irão transmitir a melhor imagem e o melhor áudio possível.



Preço sugerido: R﹩7.499,00