Galaxy para todos: Como a Samsung torna as experiências móveis mais acessíveis

Empoderar os usuários para que alcancem seus objetivos está no coração da abordagem da Samsung no que diz respeito à inovação. Enquanto as experiências e os recursos de próxima geração da empresa tornam-se evidentes, a diminuição da desigualdade digital – dando a todos o mesmo acesso à tecnologia móvel – é parte fundamental para dar vida a esse conceito.

Como parte do esforço da empresa para apoiar objetivos de desenvolvimento sustentável, que incluem a promoção da inclusão e a garantia da igualdade a todos, a Samsung está empenhada em receber igualmente o feedback de todos os usuários, colaborando, ainda, com empresas como o Google para tornar a experiência Galaxy acessível a todos.

Essas colaborações levaram ao desenvolvimento de uma ampla gama de recursos de acessibilidade, projetados para atender às diversas necessidades. Para dar visibilidade à conscientização da acessibilidade, a Samsung produziu um tutorial em vídeo para ajudar os usuários a aproveitar ao máximo os recursos de acessibilidade dos smartphones Galaxy.

Confira o vídeo abaixo para saber mais: