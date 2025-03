realme inicia venda de seus produtos no Mercado Livre

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anuncia um novo canal de venda oficial no Brasil: o Mercado Livre. A partir desse mês, todos os produtos já lançados pela realme no País estarão disponíveis para compra na plataforma. Com a parceria, a marca de smartphones quer levar uma experiência de compra ainda melhor para seus clientes no Brasil.

A realme, que tem como objetivo ser um dos três principais players do mercado de smartphones até 2025, não podia deixar de fora de seus canais de venda um dos principais marketplaces do país. O início da conversa sobre a parceria se deu no fim do ano passado, com a chegada oficial da realme no Brasil. As duas empresas sempre tiveram bastante interesse em acelerar a negociação e, com o crescimento da realme no país, será possível iniciar a operação este mês.

O Mercado Livre vai conceder vários atrativos de mercado para a realme, como as diferentes possibilidades de pagamento pelo Mercado Pago. O grande diferencial será a garantia da entrega dos produtos em até 48 horas em 80% do território nacional. Também haverá a possibilidade de entrega no mesmo dia para algumas cidades do país.

“Esse é mais um passo da realme na trajetória de expansão da marca no Brasil. Temos certeza que nosso portfólio diverso combinado a parceiros de venda confiáveis, ágeis e reconhecidos pelos público serão determinantes para o crescimento exponencial que projetamos para este ano e os próximos”, resume Marcelo Sato, gerente de vendas da marca no País.

Os preços ainda não foram divulgados e vão variar de acordo com cada ação promocional e período sazonal, podendo ser diferentes de outros canais de venda. Mas todas as informações serão divulgadas nos canais de comunicação oficiais da realme.