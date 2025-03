Conexão KingHost acontece nos dias 3 e 4 de agosto

KingHost , empresa de soluções digitais, promove a 11º edição do Conexão KingHost , 100% online e gratuito, com conteúdos relevantes para quem deseja consumir informações sobre marketing digital e empreendedorismo. O objetivo do evento, que ocorre entre os dias 3 e 4 de agosto, é simplificar para evoluir a relação com projetos de negócios e carreiras por meio de experiências trocadas durante as palestras apresentadas por especialistas. Além disso, todas as palestras terão intérpretes de libras.

Com dois dias de programação, o Conexão KingHost transmitirá 12 palestras ministradas por profissionais que são referência no mercado brasileiro de marketing digital e empreendedorismo. Todas serão ao vivo, permitindo interação entre os espectadores e o palestrante.

“Por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas empresas passaram por um processo de digitalização e começaram a utilizar ferramentas digitais com maior frequência. O Conexão KingHost deste ano quer simplificar este conhecimento aos empreendedores para que mais pessoas possam investir neste mercado”, conta Juliano Primavesi, CEO da KingHost.

No primeiro dia do evento, 3 de agosto, Carlos Alberto Ferreira, superintendente executivo de mídia sociais da Globo, irá mostrar como a Globo se relaciona com seus fãs nas redes sociais. Gabriel Sukita, creative data leader da SOKO, irá falar sobre como olhar para a mesma coisa que todo mundo e enxergar algo diferente. Simone Bispo, supervisora de conteúdo na VMLY&R Brasil, trará dicas e ferramentas para auxiliar na criação de bons conteúdos para blogs, pessoal ou profissional. Gabriel Bontempo, gerente de e-commerce do Shopping Iguatemi Fortaleza, irá compartilhar experiências ao implementar projetos de e-commerce dos mais diversos tamanhos e nichos, apresentando dicas de como digitalizar uma empresa ou operação de vendas.

Já o segundo dia do evento, 4 de agosto, contará com Thiago Mazeto, diretor comercial da Tray E-commerce, para falar sobre o uso de influenciadores no e-commerce. Alan Costa, CEO da Produzindo Digital, apresentará um painel sobre como definir um planejamento de comunicação por meio de ferramentas de marketing digital. Ana Brum, co-founder da Antisobrinho, realizará uma palestra sobre a importância de um bom trabalho de branding e como desenvolver percepção de valor entre marca, consumidores e colaboradores de um negócio. Lívia Lampert, gerente de marketing e produtos da KingHost, conduzirá uma palestra sobre desenvolvimento de times resilientes para um mundo não-linear.

O Conexão KingHost concederá um certificado de horas complementares, ao todo, serão mais de 12 horas de conteúdos e informações especializadas. Além disso, todas as palestras serão gravadas para que os inscritos possam acessar as palestras posteriormente. O evento também trará uma apresentadora profissional.

A transmissão do evento será ao vivo e o usuário receberá um link de acesso após a inscrição no site, na qual os participantes poderão consumir todos os conteúdos gratuitamente. Mais informações: https://www.conexaokinghost.com.br/.

Serviço:

Conexão KingHost

Quando: 3 e 4 de agosto

Horário: 9h às 17h