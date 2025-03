S Pen do Galaxy Book Pro 360 desenha a inspiração de uma década de colaboração com a Wacom

Quando se trata de canetas digitais, a S Pen está em uma classe própria. Companheira icônica para vários dispositivos Galaxy, ela tem uma longa história como uma das melhores ferramenta de produtividade e criatividade.

Isso se deve, em grande parte, à colaboração entre a Samsung e a Wacom, uma empresa líder em tecnologia especializada em telas com caneta interativa e tablets gráficos. Por mais de 10 anos, as duas empresas têm colaborado para oferecer inovação significativa aos clientes.

Agora, com o Galaxy Book Pro 360, Samsung e Wacom recorreram a uma década de colaboração para redefinir a S Pen para dispositivos de computação modernos. Mais confortável para uso e oferecendo uma experiência de escrita aprimorada, a S Pen garante criatividade e produtividade em nível elevado para usuários do Galaxy Book Pro 360.

“Estamos honrados por ter apoiado a S Pen e a tecnologia de tinta digital da Samsung por mais de 10 anos”, disse Nobu Ide, Presidente e CEO da Wacom. “O Galaxy Book Pro 360 demonstra os pontos fortes de nossa colaboração crescente.”

Desde o lançamento do primeiro Galaxy Note em 2011, a Samsung foi pioneira na criação de experiências móveis para dispositivos de tela grande. Percebendo que telas maiores tinham potencial para recursos totalmente novos, a Samsung e a Wacom uniram forças para criar a S Pen. Com o sucesso da parceria, a Samsung trouxe a S Pen para uma linha cada vez maior de dispositivos, incluindo o Galaxy S21 Ultra e o Tab S7/S7+.

O que começou como uma caneta para anotações evoluiu para uma ferramenta icônica de criatividade e produtividade, que permite aos usuários fazer de tudo, desde criar arte digital até tirar fotos e controlar apresentações profissionais. Ao longo do caminho, a Wacom desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da S Pen.

“Nossa parceria com a Wacom nos permitiu expandir as possibilidades dos dispositivos móveis”, disse Inkang Song, Vice-Presidente e Líder do Grupo de Estratégia de Tecnologia da Divisão de Comunicações Móveis & TI da Samsung Electronics. “Graças ao nosso esforço colaborativo, fornecemos experiências de caneta digital verdadeiramente únicas, que criaram uma base de fãs leais ao Galaxy.”

Os fãs do Galaxy descobrirão que a Samsung e a Wacom mais uma vez proporcionaram uma experiência incomparável para a S Pen com o Galaxy Book Pro 360. O notebook já é vendido com uma S Pen atualizada, oferecendo uma experiência de desenho e escrita mais realista.

“A S Pen permite que os usuários sejam criativos e organizados para que possam criar conteúdo e se comunicar com mais eficiência”, disse Ide. “Dispositivos de tela grande como o Galaxy Book Pro 360 oferecem às pessoas mais área de superfície para explorar, dando-lhes mais espaço para criar e trabalhar.”

Não apenas a tela grande e a S Pen oferece aos usuários mais maneiras de criar e trabalhar, a versatilidade do Galaxy Book Pro 360 o torna perfeito para o novo mundo de trabalho e aprendizagem remotos.

“Com as rápidas mudanças na forma como trabalhamos e aprendemos, os notebooks passaram a desempenhar um papel mais central em nossas vidas do que nunca”, disse Song. “O Galaxy Book Pro 360 maximiza a produtividade e a criatividade e, com recursos como a S Pen, os usuários podem tirar mais proveito de seu dispositivo ao fazer anotações, editar, montar apresentações ou criar arte.”

Empoderando a expressão criativa, a S Pen do Galaxy Book Pro 360 foi feita mais espessa para imitar melhor uma caneta real e oferecer uma experiência de anotação mais confortável. Seu design ergonômico e responsivo também permite aos artistas esboçar e desenhar com mais liberdade. Portanto, quer você esteja fazendo anotações durante uma palestra, redigindo atas de reuniões ou desenhando retratos digitais, é tão confortável quanto usar uma caneta de verdade. O melhor de tudo é que a S Pen do Galaxy Book Pro 360 é compatível com outros dispositivos Galaxy habilitados para S Pen, incluindo o Galaxy S21 Ultra. No entanto, refinar a experiência aprimorada da S Pen teve seus desafios.

Ao estudar a maneira como os usuários utilizam a S Pen durante tarefas intensivas em dispositivos como PCs e tablets, a Samsung e a Wacom descobriram que havia a necessidade de reduzir a fadiga ao desenhar e fazer anotações, bem como fazer com que o uso fosse similar ao de uma verdadeira caneta.

“Tentamos vários tipos de materiais para revestir a caneta e evitar que os usuários se sintam cansados após usar a S Pen por um longo tempo”, disse Ide. “Utilizamos um ingrediente de tinta especial que proporciona uma melhor sensação de aderência. Também refinamos a ponta da caneta, para garantir uma experiência confiável de escrita e desenho e uma produção de linha de tinta mais precisa.”

A S Pen do Galaxy Book Pro 360 representa um passo à frente para a parceria da Samsung com a Wacom, bem como a próxima etapa na tecnologia de caneta e tinta digital. À medida que ambas as empresas continuam a inovar, o futuro da S Pen é mais promissor do que nunca. Além de desenvolver S Pens mais poderosas e versáteis, a Samsung está continuamente expandindo a gama de dispositivos compatíveis.

“Trabalhamos em estreita colaboração com a Wacom para oferecer inovação significativa para a S Pen. Nossa parceria continuará a crescer à medida que criamos dispositivos mais inovadores com habilitação para S Pen”, disse Song. “Graças à nossa colaboração, a S Pen se tornou uma parte icônica da experiência do Galaxy e estamos sempre pensando em maneiras de agregar valor aos nossos clientes. De smartphones a tablets e PCs, os fãs do Galaxy podem esperar por mais dispositivos com S Pens para que possam ser produtivos e criativos onde quer que estejam.”