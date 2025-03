Edifier expande sua seleção de áudio com novos fones de ouvido sem fio de alta qualidade

A Edifier, premiada fabricante de sistemas de som premium, caixas de som e dispositivos de áudio pessoais, está lançando seu mais novo produto de áudio, o NeoBuds Pro, disponível para pré-venda no IndieGoGo .

“Com a contínua mudança das necessidade dos consumidores, a Edifier continua inovando para garantir que seus produtos tenham o melhor custo/benefício para seus clientes e mantendo-se na vanguarda da inovação em áudio pessoal”, disse Stanley Wen, CTO da EdiFier.

Diferente dos outros fones de ouvido com cancelamento de ruído do mercado, os Neobuds Pro são os primeiros com certificação HiRes, cancelamento de ruído, verdadeiramente sem fio que possuem driver dinâmico, armadura balanceada Knowles e suporte ao codec LHDC+ACC.

A equipe de pesquisa da Edifier realizou centenas de testes que levaram a avanços na tecnologia eletrônica-acústica durante o desenvolvimento do NeoBuds Pro. Os fones de ouvido trazem qualidade de áudio premium tradicionalmente encontrada em alto-falantes e fones de ouvido over-ear para um formatoe mais conveniente, compacto e sem fio. Sua dupla amplificação com a tecnologia de crossover ativo baseada em DSP garante que o driver dinâmico e o driver de armadura estejam trabalhando em conjunto para fornecer aos usuários uma qualidade de som premium, graves profundos e frequências de agudos nítidas, tudo com avanços tecnológicos verdadeiramente exclusivos.

Uma frequência de amostragem mais alta e mais precisa, leva a uma maior qualidade de som e notas mais verdadeiras que as reproduzidas nos fones de ouvido tradicionais, por isso os fones Neobuds Pro conseguioram a certificação Hi-Res . O Neobuds Pro suporta o codec LHDC+ACC transmitindo áudio HD de 96kHz 24Bit por Bluetooth, para apresentar uma gama completa e abrangente de som com os tons mais verdadeiros e puros de cada nota e instrumento musical.

O Neobuds Pro também tem recurso avançado de cancelamento de ruído, que supera o esquema TWS NB2 anterior usado com um algoritmo mais detalhado, mais inteligente e mais atualizado. Ele oferece ao usuário um ambiente mais silencioso para melhorar a experiência de escuta de música, protegendo a audição do usuário do ruído externo . Os fones de ouvido também possuem microfones internos posicionados com precisão que foram especificamente projetados para chamadas telefônicas em movimento e que oferecem um algoritmo de cancelamento de ruído aprimorado, fornecendo comunicação resistente ao vento que é mais avançada do que qualquer modelo Edifier anterior. Além disso tem um avançado modo de jogo de baixa latência e recursos de carregamento rápido de 1 hora.

Com um design perfeito, elegante e atemporal dos fones de ouvido e da caixa de carregamento, conforto incomparável, estiloso e tecnologia de alta qualidade, o Neobuds Pro é ideal para uso por audiófilos com gosto por qualidade e valor. O Neobuds Pro estará disponível para pré-venda em junho de 2021 com um preço de varejo de US$ 99 no site Indiegogo.

Para obter mais informações sobre fones de ouvido e outros produtos Edifier, visite Edifier.com e a página indiegogo da Edifier